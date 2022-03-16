Здоровые люди на смену погоды не реагируют

Диагноза метеозависимость не существует, но врачи не отрицают: погода действительно влияет на наше самочувствие.

Иногда погода нас удивляет внезапными перепадами температуры, порывистым ветром и свинцовыми тучами, нависшими над головой. Все бы ничего, если бы не возникающие при этом головная боль, ломота в суставах, скачки давления, нарушение сна, перепады настроения. Самочувствие может резко измениться в течение суток, причем как у молодых, так и пожилых.

Это происходит от того, что организм не успевает перестраиваться так же быстро, как меняется погода, не успевает адаптироваться к изменениям внешней среды.

Чувствительность к перемене погоды — не постоянная черта нашего организма. Она усиливается в зависимости от состояния здоровья. За способность организма приспосабливаться к метеоусловиям отвечают две системы: нервная и гормональная. Когда у человека с ними есть проблемы, организм не в состоянии быстро адаптироваться к погоде. Возникает метеочувствительность.

Заметили, что ваше самочувствие зависит от погоды? Это повод уделить повышенное внимание здоровью и обратиться к врачу, потому что со здоровыми людьми такого не случается.

А. А. Кещан, терапевт, врач высшей категории