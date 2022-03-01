Молочница во рту – не детская проблема

Это разновидность грибка, при котором слизистая рта покрывается белесоватым налетом в виде хлопьев. Они напоминают снег или творог. Происходит такое не только с детьми.

Пили антибиотики?

В полости рта есть много видов микроорганизмов, которые не только сосуществуют, но и сдерживают рост друг друга. Антибиотики широкого спектра действия устраняют некоторые виды бактерий в полости рта, чем нарушают баланс. Исчезновение или уменьшение некоторых видов бактерий может привести к росту грибов Candida.

На фоне приема кортикостероидов

У пациентов с сахарным диабетом применение ингаляционных кортикостероидов тоже может вызвать молочницу полости рта. По статистике, она встречается у каждого десятого взрослого и у 1% детей, использующих ингаляционные кортикостероиды. В этих случая кандидозный налет обычно имеет вид покраснения, а не хлопьев.

Кандидоз поражает именно те участки слизистой, с которыми контактировал стероид (как правило, это спинка языка, нёбо). Чтобы избежать проблем, споласкивайте рот водой после каждого использования кортикостероидов. А еще во время такого лечения ешьте поменьше углеводов.

Картошка да хлеб

Питание одними углеводами также располагает к кандидозу во рту. Не удивительно, если это произошло с вами во время религиозного поста. Очень важно ограничить картофель, хлебобулочные и сладкие продукты (в том числе напитки). Исследования показывают, что рост Candida заметно усиливается в присутствии сахаров (глюкозы, галактозы, сахарозы).

Недоедание может приводить к недостатку в организме железа, витамина B12, фолиевой кислоты, что также располагает к молочнице во рту.

Гормональные противозачаточные

Постоянный прием контрацептивов (содержащих эстрогены, прогестин) увеличивает концентрацию глюкозы в крови, слюне, вагинальном секрете. Итог – рост грибов Candida и развитие кандидоза слизистой оболочки рта, и не только.

Курение и другие факторы

Среди остальных факторов могут быть курение, эндокринные расстройства (например, сахарный диабет), заболевания слизистой рта (плоский лишай и лейкоплакия). Часто оральный кандидоз возникает у пациентов со складчатым языком или после того, как вставили пирсинг в язык.

У пациентов со съемными протезами

Чаще всего у таких пациентов кандидоз возникает из-за плохой гигиены протеза. Он покрыт биопленкой, содержащей большое количество грибов рода кандида. В это же время он при жевании всегда трется о слизистую оболочку протезного ложа, снижая ее барьерные свойства. Это облегчает проникновение грибка вглубь слизистой оболочки. Дезинфекция обязательна!

Располагающим фактором может быть, если пациент не снимает протез на время сна. В этом случае слизистая лишена кислорода, не омывается слюной, что создает условия для размножения бактерий и грибов.

Другая причина – протез плохо подходит к тканям протезного ложа (например, вышел его срок службы) и травмирует слизистую. Такие микротравмы также способствуют молочнице.

Слюны не хватает

Уменьшение количества слюны и содержания в ней различных ферментов – одна из причин развития орального кандидоза. Постоянную сухость в полости рта стоматологи называют термином «ксеростомия». Это нужно лечить.

Плохая гигиена

Невылеченный кариес и нерегулярная чистка повышают риск развития кандидоза. Инфекция больных зубов, мягкий микробный налет, твердые отложения ухудшают местный иммунитет. Из-за этого грибы рода Candida начинают активно размножаться и могут внедряться вглубь слизистой.

Если это случилось с новорожденным

Молочница во рту у новорожденного чаще всего связана с вагинальной молочницей у матери. По статистике, она есть у каждой третьей беременной. Чаще всего заражение новорожденного происходит при прохождении через родовые пути.

Молочница у детей во рту может быть также связана и с грудным вскармливанием, если соски матери заражены грибами Candida. Заражение может произойти даже просто из-за того, что вы попробовали еду ребенка его ложкой или поцеловали ребенка в губы.

Н. Ю. Шляхов, дерматолог, врач высшей категории

Прикинь на себя

* Лечение кандидоза полости рта занимает 12-15 дней (до полного исчезновения симптомов заболевания).

* При молочнице полезно полоскать рот раствором хлоргексидина 0,2%, употребляйте натуральные йогурты и чеснок, прополис, острый красный перец.

* Дрожжеподобные грибы – часть нормальной микрофлоры полости рта. Они не создают проблем, пока не появятся располагающие к этому условия.

* Справились с молочницей? Теперь займитесь лечением кариозных зубов, иначе кандидоз может вернуться.

Знаете ли вы, что…

До 1980 года молочница во рту возникала только у малышей и пожилых. Сейчас же кандидоз характерен для любого возраста. Виной тому мода на подавляющие иммунитет препараты (антибиотики, например), распространенность иммунодефицитных состояний (при сахарном диабете, лейкемии, ВИЧ/ СПИД). Кроме того, меняется сам грибок. Раньше кандидоз во рту в 80 случаях из 100 вызывался именно видом Candida albicans. Сейчас он выявляется лишь у 50 из 100. Все чаще болезнь провоцируют более агрессивные грибы, устойчивые ко многим противогрибковым препаратам.