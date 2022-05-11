Объелся черешни

Любители черешни, хурмы и других вяжущих ягод-фруктов рискуют вырастить в желудке волокнистый камень — так называемый фитобезоар. Камни бывают такими огромными, что заполняют всю полость: запирают вход и выход из него. Как не допустить их образования?

К чему приводит такая любовь

Безоары образуются из-за употребления в пищу кожуры ягод и фруктов с большим содержанием танина — вяжущего вещества. Например, хурмы, черешни, инжира. Происходит это примерно так: кожица зацепилась за слизистую желудка, задержалась, на нее намоталось следующее волокно, за ним — следующее. Образуется нечто вроде клубочка, который под воздействием пищеварительных соков обрастает и становится плотным как камень. Не всякий желудок справится с килограммом хурмы.

От образования таких фитобезоаров в желудке не застрахован ни один человек, но есть причины, повышающие эту вероятность. Это нездоровый желудок. Например, недостаточно вырабатывается соляной кислоты, так называемый ленивый желудок, когда медленно эвакуируется пищевой комок, секреторная недостаточность, нарушение перистальтики желудка после хирургических вмешательств, снижение активности мышц желудка. Еще один фактор риска — количество вяжущих фруктов-ягод, особенно съеденных натощак (той же хурмы со шкуркой), а также плохое пережевывание пищи, проглатывание косточек.

Очень осторожно к подобным фруктам и ягодам надо относиться пожилым людям. Из-за возрастных изменений у них, как правило, понижается или повышается кислотность желудка, ухудшается состояние слизистой желудочно-кишечного тракта и его перистальтика. А значит, риск образования безоара есть. Разумеется, если съесть одну хурму, ничего не случится, тем более в хурме много полезных микроэлементов. А если съесть 2 кг зараз, будет нехорошо…

Не просто тяжесть в животе…

Сразу заподозрить что-то неладное трудно. Появление пищевого комка в желудке проявляется привычными для некоторых симптомами — тяжестью и болью в животе, тошнотой, рвотой. Если звоночки повторяются, с обращением к врачу лучше не затягивать. Даже если с непроходимостью желудка врачи успеют справиться, последствия от долгого пребывания инородного тела в желудке дадут о себе знать. Безоар может нарушать крово­обращение. Если он долго давит на стенку желудка, могут появиться пролежни, ишемические язвы, кровотечения, перитонит и сепсис. А если он чудом проскочит из желудка вниз, то далеко все равно не уйдет — вызовет непроходимость кишечника.

Как достают комок из желудка

Безоары имеют разный состав, размер и консистенцию — рыхлую, плотную, твердую, эластичную. От этого зависит тактика лечения. Меньше всего проблем с рыхлыми или маленькими безоарами. Врач под общим наркозом специальными эндоскопическими инструментами дробит образовавшийся комок и по частям достает его из желудка. Если комок большой и твердый, достать его сложнее. Тогда специальной иглой в него вводят… пепси-колу.

В пепси-коле и кока-коле есть ортофосфорная кислота плюс пузырьки углекислоты — они помогают растворить безоар, размягчить его. Врачу остается раздробить его и удалить по частям (вариант просто пить пепси-колу, чтобы избавиться от образовавшегося фитобезоара, не работает). Если безоар очень крупный, как слепок желудка, приходится делать полноценную операцию.