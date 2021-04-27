Очень больно



Как справиться с острой болью в спине, если она возникла неожиданно, на ровном месте.

Что может быть причиной

Провоцировать острую боль в спине могут проблемы с мышцами или связками: растяжения, спазм, чрезмерное перенапряжение после того, как вы подняли что-то тяжелое, неудачно повернулись, долго находились в неудобной позе.

Другая частая причина — проблемы с позвоночником: остеохондроз, грыжа межпозвонкового диска, артроз суставов. Нарушение естественной «геометрии» позвоночника приводит к зажиму нервных корешков и возникновению боли.

Первая помощь

Если острая боль в спине настигла дома, надо лечь в постель на спину. Такое положение обеспечивает покой мышцам и межпозвонковым дискам. Когда мышцы расслабятся, спазм уменьшится, и боль утихнет. После намажьте больной участок мазью с обезболивающим или согревающим эффектом. Боль не уменьшилась? Примите любой нестероидный противовоспалительный препарат. Они быстро обезболивают. Но принимать их в большом количестве нельзя из-за побочных эффектов. До обращения к врачу принимать их можно лишь по мере необходимости, когда боль становится труднопереносимой.

К врачу не хочется идти. Лучше перетерпеть…

Чаще всего боль в спине сходит на нет за 10-14 дней. Но даже если вы уже хорошо себя чувствуете, нужно обратиться к врачу и выяснить причину возникновения боли. Коварство ее в том, что, если не лечиться, она возвращается. По статистике, в течение года после первого приступа у 50% пациентов случается второй, а у многих боль становится хронической.

К тому же боль в спине на фоне остеохондроза или мышечного спаз­ма еще не самый опасный вариант. Спина может болеть из-за перелома позвонка, опухолей, воспаления межпозвонковых дисков. А еще из-за проблем с почками.

Про гимнастику

Долгое время врачи при острой боли в спине рекомендовали строгий постельный режим в течение нескольких дней. Сегодня подход другой: в первый день действительно лучше полежать. На следующий день надо вставать. А еще выполнять гимнастику.

Упражнения делают лежа на спине, с небольшой амплитудой, без напряжения и резких движений. Каждое — по 8-10 раз.

* Согните левую ногу в колене. Правую сгибайте и разгибайте в колене, скользя пяткой по постели. Поменяйте ноги.

* Исходное положение — то же. Теперь правую ногу, не сгибая, отводите в сторону. Сделайте то же левой ногой.

* Лежа на спине согните в коленях ноги, стопы упираются в постель. Поочередно отводите колени в стороны.

* По возможности подтяните правую согнутую ногу к животу, затем — левую.

* Подложите под ноги мягкий валик или широкую, не слишком мягкую подушку. По­ очереди поднимайте руки вверх, а затем — к голове.

* С валиком под ногами, не сгибая коленей, поочередно поднимайте ноги, насколько это возможно.

Е. Б. Зузикова, остеопат, врач II категории