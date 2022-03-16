Травы помогут притормозить атеросклероз

При этой болезни сужается просвет артерий и затрудняется ток крови. Если вовремя взяться за здоровье, прогрессирование болезни можно остановить. И помогут в этом травы.

Якорцы стелющиеся

Для лечения атеросклероза наиболее эффективное растение – якорцы стелющиеся (надземная часть).

Препараты якорцев применяют в комплексном лечении атеросклероза сосудов сердца и головного мозга в сочетании с гипертонией, стенокардией. Уменьшаются боли в области сердца и одышка, прекращаются тахикардия, шум в голове и ушах, снижается давление, улучшается сон. Также настойка и отвар якорцев эффективны при лечении атеросклероза сосудов ног – улучшается их работа, прекращается боль при ходьбе и в состоянии покоя. Залейте 1 ст. ложку травы стаканом кипятка, нагревайте на кипящей водяной бане 30 минут, настаивайте до остывания, процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды или после. Курс лечения – 14 дней. Сделайте 10-дневный перерыв и повторите.

Или залейте 2 ст. ложки травы 0,5 л водки, настаивайте 2 недели в темном месте, процедите. Пейте по 20-35 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс такой же.

Лечение атеросклероза должно быть комплексным. Например, до еды принимайте препараты якорцев, а после еды – диоскореи кавказской.

Диоскорея кавказская

Настойку диоскореи принимают для предупреждения инсульта и обязательно после инсульта. Она полезна при сахарном диабете, для снижения и лечения приступов стенокардии, тахикардии, раздражительности, против головной боли и шума в голове, улучшения зрения. Также она снимает спазмы сосудов головного мозга, улучшает сон, нормализует кровяное давление.

Залейте 4 ст. ложки корней диоскореи 0,5 л водки, настаивайте 10 дней, процедите. Принимайте по 1 чайн. ложке 3 раза в день через 30 минут после еды. Курс лечения – 14 дней.

Гинкго билоба

Это растение отлично регулирует коронарное центральное и периферическое кровообращение. Налаживает приток-отток крови при недостаточном кровообращении. Принимайте 1 чайн. ложку порошка из сухих листьев во время еды 3 раза в день, запивая водой.

Или залейте 4 ст. ложки сухих листьев 1 л водки, настаивайте 2 недели в темном месте, процедите. Принимайте по 20 капель на 1/4 стакана воды 2 раза в день до еды. Курс лечения – 2,5 месяца. Такое лечение можно проводить непрерывно.

Софора японская

Плоды софоры содержат до 25% рутина, поэтому укрепляют и очищают стенки сосудов, понижают уровень холестерина и сахара. Залейте 1 ст. ложку плодов софоры 0,5 л водки, настаивайте 14 дней в темном месте, процедите. Принимайте по 30-40 капель с водой 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 14 дней.

А. А. Волин, народный целитель