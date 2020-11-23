Чтобы родить дочку, надо постараться

На вопросы читательниц «Айболита» отвечает гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории Елена Петровна Цуканова.

— Можно ли прибавить в весе, принимая гормональные препараты?

— Нет, если принимать препарат под наблюдением врача. Мнение о прибавке в весе, связанной с гормонами, укоренилось со времен создания первого поколения оральных контрацептивов (таких, как «Инфекундин» и «Бисекурин»). В них количество гормонов действительно было гигантским. В современной гинекологии применяются безопасные микродозы.

— Может ли воспаление нарушить работу яичников, гормональный баланс?

— Да, может. При воспалительных процессах нарушается выработка яичниками гормонов прогестерона или эстрогена. Из-за этого созревает не один лидирующий фолликул, дающий хорошую яйцеклетку и беременность, а сразу несколько. В итоге эстрогенов образуется достаточное количество, но нормальной овуляции не происходит. Часто женщине, страдающей воспалительными заболеваниями, приходится лечиться от бесплодия.

— Безопасно ли купаться в бассейне накануне месячных?

— Купайтесь на здоровье! Возле входа во влагалище на шейке матки расположен сфинктер — особый клапан, благодаря ему ничего лишнего в организм женщины не проникнет. Гораздо проще заразиться в бассейне грибковой инфекцией.

— Можно ли запрограммировать пол ребенка?

— Можно. Для этого с помощью УЗИ необходимо «поймать» овуляцию. Если хотите мальчика, зачинать ребенка нужно сразу после выхода яйцеклетки. Y-спер­мато­зои­ды, запрограммированные на мужской пол, более подвижны и энергичны. Они легко обгоняют «женские» Х-спер­мато­зоиды и первыми оплодотворяют яйцеклетку. Но энергия мужского начала быстро иссякает, тогда как более медлительные «женские» сперматозоиды умеют ждать. Девочки, как правило, рождаются в тех случаях, когда зачатие происходит за несколько часов до выхода яйцеклетки, поэтому спланировать дочку намного сложнее, чем сына.

— Можно ли заразиться герпесом через поцелуй?

— К сожалению, да. Чтобы человек заразился, достаточно на слизистую полости рта попасть микрограмму слюны с живущими в ней клетками вируса. Поэтому небезопасно целоваться с людьми, губы которых отмечены подозрительными высыпаниями.

— Чем молочница отличается от хламидиоза?

— При молочнице бактерии молочно-кислого брожения вытесняются из организма дрожжевыми грибками. Болезнь обычно возникает на фоне сниженного иммунитета или после курса антибиотиков. Вылечить ее несложно. А вот от хламидиоза, чаще всего передающегося половым путем, избавиться трудно. Микроорганизмы (хламидии) поражают яичники, заднюю стенку глотки, цервикальный канал, фаллопиевы трубы. Хламидиоз вызывает тяжелую форму бесплодия.