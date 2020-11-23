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Цвет кожи изменился…

Диабетическая полинейропатия — тяжелое осложнение сахарного диабета из-за повреждения нервов и мышц. Кожа становится как будто обожженной и болезненной.

Цвет кожи изменился…

Первые признаки осложнения

Онемение, похолодание ног, ощущение бегающих мурашек, покалывание, жжение… Из-за повышенного уровня глюкозы (она наносит вред и нервной, и мышечной тканям) нарушается кровоснабжение отдаленных от центра участков тела — стоп и кистей. Постепенно нервы истончаются, некоторые из них склерозируются, из-за этого изменяется цвет кожи, она становится сухой, начинает шелушиться. Затем происходит потеря чувствительности, двигательных функций, трофические изменения, а в тяжелых случаях — появляется диабетическая стопа.

Полинейропатии может не быть, если…

Обычно болезнь поражает обе конечности, а вот трофические язвы могут появиться только на одной ноге. Если диабет II типа обнаруживается, например, у человека в 45 лет на фоне стресса, но он правильно лечится, контролирует уровень сахара, соблюдает диету, то диабетическая полинейропатия может вообще не проявиться. Что касается терапии, то в первую очередь нужно лечить основное заболевание — сахарный диабет.

Конкретно для лечения диабетической полинейропатии назначают препараты тиоктовой, или альфа-липоевой кислоты. Лекарства снижают уровень сахара в крови, улучшают микроциркуляцию во всех органах, повышают проводимость нервных импульсов. В последнее время широко используют «Эспа-Липон», который, помимо прочего, улучшает работу печени, защищает ее, регулирует липидный и углеводный обмен, снижает уровень холестерина, что важно для профилактики диабетического гепатоза. Лечение этими препаратами лучше начинать с внутривенных капельных вливаний и затем переходить на прием таблеток.

Главное — не допустить трофических язв

Для улучшения кровотока назначают сосудистые препараты. Очень хорошо действуют на нервную систему витамины группы В. Местная терапия в основном направлена на профилактику возникновения трофических язв. Это уход за кожей стоп, массажи, физиопроцедуры, которые снимают или уменьшают проявления полинейропатии, улучшают кровоснабжение и уменьшают риск развития инфекций. Успех во многом зависит от упорства и терпения пациента.

Несколько полезных советов

* Если нет язв, а только изменился цвет кожи, принимайте контрастный душ — он активизирует кровоток в конечностях. Эффективна магнитотерапия. Ее можно проводить самостоятельно, сейчас в продаже имеется немало приборов для использования в домашних условиях.

* Следите за ногами, снимайте со стоп огрубевшую кожу, не допускайте появления грибка, мозолей, ссадин, даже микротрещин, тем более их инфицирования. Ведь у диабетика любое повреждение кожи заживает долго, в тяжелых случаях не исключен риск развития язвы.

* Смазывайте ноги защитными кремами, мазями с пчелиным ядом. Начинайте со стоп и поднимайтесь выше по голени.

* Надевайте удобную обувь, при плоскостопии обязательно вставляйте ортопедические стельки. В часы отдыха или просмотра телевизора приподнимайте ноги. Во время сна подкладывайте под ступни небольшой валик.

Мыло смягчит кожу

* При огрубевшей коже натрите на терке немного туалетного мыла и перемешайте с раствором 3%-ной перекиси водорода до кремо­образного состояния. Нанесите на стопы, оберните их полиэтиленовой пленкой. Через 20-30 минут ополосните теплой водой и аккуратно пройдитесь пемзой. Мыло смягчит кожу, а перекись водорода предотвратит ее инфицирование.

Использовать средства местной терапии можно только в том случае, если на коже нет повреждений.

О физической нагрузке

Что касается физической активности, нужно каждый день ходить пешком не меньше 40 минут. Бег и длительная ходьба нежелательны. Запрещается поднимать тяжести — это способствует дальнейшему поражению нервных окончаний на уровне поясницы и усугубит полинейропатию. Надо выполнять лечебную гимнастику и самые простые упражнения. Например, лежа в кровати, вытяните ноги. Вращайте стопами, поворачивайте их вправо и влево, тяните на себя и от себя. Встав на пол, перекатывайтесь с пятки на носок. Поднявшись на носки, постойте так, сколько можете. Упражнения делайте каждый день не меньше 15-20 минут. Разминайте на ноге каждый палец, пытайтесь их сжимать. Катайте ногами скалку или массируйте подошву руками.

О. Л. Поспелова, эндокринолог, кандидат медицинских наук

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