Так ли страшны гормоны, как об этом говорят?

Гормоны могут вызвать онкологию, проблемы с сердцем и сосудами…

Много читала об этом в интернете. Самое опасное последствие заместительной терапии – рак груди. Ну и ради чего так рисковать? Тем более старение – процесс естественный. Как-то же раньше жили без гормонов…

Е. И. Пентюх, Свердловская обл.

Риск для женщин 45–55 лет (а гормонотерапию назначают чаще всего именно в этот период) минимален. А эффективность лечения симптомов климакса — приливов, бессонницы, тахикардии, повышения давления, цистита, остеопороза — максимально высока в этом возрасте.

А Некоторый риск существует только для дам старше 60 или при длительном, более 10 лет, приеме препаратов. Исследования, которые выявили увеличение риска рака груди, яичников и матки, инфаркта и инсульта на фоне приема гормонов, проводились среди очень пожилых женщин. Большинство из них были старше 65 лет. К тому же организаторы исследований признают, что их участницы получали очень большие дозы гормонов, сильно превышающие те, которые входят в состав современных препаратов.

Что касается еще одного распространенного вида онкологии, рака кишечника, то его риск гормональная терапия, наоборот, снижает. Как показало недавнее исследование, если в состав принимаемых препаратов входили эстроген и прогестерон, риск колоректального рака снижался на 45%. А если проводилась терапия только эстрогенами, риск уменьшался в 3 раза.

Эти препараты не опаснее витаминов и подходят всем

У меня 6 месяцев назад прекратились менструации. Мне 51 год. Могу ли я начать заместительную гормональную терапию? Что для этого нужно сделать?

В. И. Клименко, Саратовская обл.

Решение о том, назначать менопаузальную гормонотерапию или нет, должен принять врач. Причем только после того, как пациентка сдает все необходимые анализы. Обязательны УЗИ органов малого таза, маммография и мазок из шейки матки на онкоцитологию.

Врач может попросить еще сдать анализ на определение гормонов ФСГ и ТТГ, чтобы убедиться, что менструации прекратились по естественным причинам, а не, например, из-за проблем с щитовидкой.

Лучше буду пить оральные контрацептивы…

Гормональные противозачаточные могут заменить гормонотерапию? Моей сестре их назначил гинеколог в 39 лет. У нее еще не было климакса, но анализы показали, что запас яйцеклеток близится к нулю. Мне 49 лет. Врач рекомендует заместительную терапию. Может, мне, как и сестре, попить контрацептивы?

Ольга, Москва

Некоторым женщинам, если нет противопоказаний, оральные контрацептивы можно принимать даже до 50 лет. Но они имеют больше побочных эффектов, чем лекарства для заместительной гормональной терапии. Поэтому дамам, желающим продолжать их прием после 45 лет, нужно регулярно делать гемостазиограмму, биохимический анализ крови и контролировать артериальное давление. Врач подскажет, когда нужно будет их отменить.