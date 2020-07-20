Письма с того света

Советы тех, кто умер, тем, кто жив, как не умереть раньше времени. И врачебные комментарии.

В живот будто ножом ударили…

Я жил, как должен жить любой нормальный мужик… Так мне казалось. Ел до отвала, пивко любил, водочку, сальце. Машина у меня была — джип. Квартира в центре Новосибирска. Жены не было, вернее, была сначала, но быстро развелись — я очень вспыльчив. И потом решил: до 40 лет нагуляюсь как следует. Гулял-гулял… Весить стал 120 кг. Но это мне не мешало. Бабы никогда не указывали мне на мой живот: я бы мог и в рожу за такое. Но лучше бы указывали…

Однажды, выходя из ресторана, почувствовал, что меня в живот будто ножом ударили. Боль невозможная, затошнило. Чувствую, давление упало и я вместе с ним. Врачи хоть и быстро приехали, но до больницы не довезли.

Александр

Заключение патологоанатома. Смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты и внутреннего кровотечения.

Сосудистый хирург. Такое происходит при атеросклеротическом поражении брюшного отдела аорты. Это самая большая и очень важная артерия в организме. Здесь происходит выпячивание стенки аорты. Больному ничего не поможет, кроме быстрой доставки в реанимационное отделение.

В могилу меня свел камень в почках…

Он просто отвалился и устроил с моим организмом такое!.. Сидел я в пивнушке, запивал соленые сухарики баварским. В какой-то момент захотелось в туалет. Встал, что-то кольнуло вроде… А потом такая боль началась, я аж взвыл. Никто ничего понять не может. В туалет не получается сходить, ору и плачу. А бар был, к сожалению, не по соседству с больницей. Врачи, когда меня привезли на скорой, посмотрели на меня и ушли. А ночью у меня произошел разрыв мочевого пузыря. Разворотило всего внутри! Камни по всему брюху разлетелись. В общем, не спасли…

Петр

Заключение патологоанатома. Смерть наступила в результате разрыва мочевого пузыря после острой задержки мочи.

Уролог. Для всех, кто не хочет повторить судьбу Петра, сообщаем: острая задержка мочи — это неожиданно и быстро развивающееся состояние, при котором моча не поступает в мочеиспускательный канал и накапливается в мочевом пузыре. Она бывает:

* при воспалении, аденоме (доброкачественной гиперплазии), злокачественной опухоли предстательной железы;

* при воспалении и, стало быть, сужении мочеиспускательного канала;

* при внезапной закупорке мочеиспускательного канала мочевым камнем, потому что ты не всегда знаешь, есть ли у тебя там камни или нет;

* при травмах мочевыводящих путей. В этой ситуации самое главное — быстрая помощь специалиста, который должен поставить катетер.

Я умер самым нелепым образом…

Просто шел — и упал замертво. В башку как кинжал вонзили. Неприятно, но недолго. Зато ужасно обидно. И все из-за того, что не знал, что надо было делать. Вообще гипертония у меня наследственная, и давление начало скакать лет в 30. Но я его быстро снижал «Папазолом». Потом стал заниматься спортом, и будто все прошло. Но когда расстался с женой, запустил себя немного. Спорт бросил, поправился на 15 кг. И тут вдруг нужно было стиральную машинку-автомат из квартиры вытащить. Вроде все нормально, но только я выпрямился — тут меня и хватило.

Хасан

Заключение патологоанатома. Смерть наступила в результате апоплексической комы.

Терапевт. Не стоило бросать спорт. Да и за давлением нужно было следить, не переживать из-за женщин и не выполнять работу грузчиков. И все бы было хорошо. Но теперь что уж толковать. Тем, кто не хочет последовать за Хасаном, нужно знать, что гипертония может не проявляться долго, несколько лет, зато после нервного потрясения или резкой и непривычной физической нагрузки ударит в самый неподходящий момент. Избежать апоплексической комы можно только с помощью правильного лечения гипертонии. Не проглотить таблетку, которая волшебным образом снижает давление, а идти к врачу, чтобы он прописал постоянное лечение. Такое лечение пожизненное. Но зато давление не скачет и комы удастся избежать практически наверняка. Кома сопровождается хриплым и громким дыханием, напряженным пульсом, багровым цветом (иногда бледностью) лица, расширенными (реже суженными) зрачками, рвотой, непроизвольным мочеиспусканием.

Что надо было сделать? Больного надо срочно положить и снять с него верхнюю одежду. Освободить рот от рвотных масс, положить на голову мешок или пузырь со льдом или хотя бы с холодной водой. Ну а первым делом — вызвать скорую.