Голова совсем «дырявая»?

Вы кладете книгу под подушку или клеите на каждом шагу стикеры с напоминалками? Для некоторых все это оказывается бесполезным. Как улучшить память?

Пишите письма. В 2008 году провели исследование, которое показало: перед тем как приступить к зубрежке, 20 минут надо вспоминать и записывать свои грустные мысли и неприятности, случившиеся в последние дни. Почему это помогает? Дело в том, что все негативное человек хорошо запоминает. И всю информацию, которая поступит сразу после неприятных воспоминаний, мозг по инерции воспримет как плохую и надежно зафиксирует. Не самый веселый метод, но работает.

На природу! Три года назад психологи выяснили: умственная работа на природе плодотворнее на целых 25%. Кстати, не­обязательно выезжать на эту самую природу, можно открыть окно, послушать, как щебечут птицы…

Кричите громче — запомните быстрее. Нужно запомнить какой-то мудреный текст или правило? Доказано: они запомнятся быстрее, если их не просто проговаривать, а выкрикивать. Так можно легко запомнить чуть ли не половину рус­ско-английс­ко­го словаря. Необязательно, конечно, орать на весь дом. Достаточно по несколько раз громко и внятно произнести каждое слово.

А теперь попрыгайте. Еще один совет для изучающих трудные языки: изображайте жестами все слова и фразы, которые вы учите. Буквально: если учите спряжение глагола «прыгать» — попрыгайте. А если нужно выучить диалог или сложную фразу, разыграйте сценку. Вот увидите, все запомнится поразительно быстро.

Слушайте себя. Выучив некую информацию, наговорите ее на диктофон. А когда будете засыпать, тихонько включите эту запись — нужно спать под нее. Это потрясающе действенный способ, чтобы закреплять уже знакомые, но плохо запоминаемые вещи.

Не сидите на месте. Учите стихи, правила — в общем, все, что надо запомнить — наворачивая круги по комнате. Ходьба активизирует работу мозга, поэтому запоминание идет быстрее.

Смените обстановку. Если за один вечер нужно подготовиться к двум экзаменам (или совещаниям), делайте это в разных комнатах. Информация, которую надо запомнить, не перемешается в голове.