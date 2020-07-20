Озноб и жар

Что происходит с организмом при горячке? С одной стороны, жар — наш друг. При повышении температуры тела гибнут вредоносные бактерии и вирусы. Но…

■ Слишком высокая температура (больше 39°С) превращается в злейшего врага. В первую очередь страдает сердце. В сердечной мышце из-за усиленной работы нарастает кислородное голодание. Это может привести к инфаркту. Жар наносит удар по нервной системе и может провоцировать судороги, отек мозга и остановку дыхания. Температура выше 39°С на протяжении более трех суток может привести к свертыванию крови и смертельному исходу. Если не удается сбить опасную температуру в течение суток и при этом самочувствие ухудшилось, вызывайте скорую!

■ Жар от 38,1 до 38,5°С. При простуде его можно не сбивать. Но только если нет заболеваний сердца и сосудов. Появилась сильная головная боль? Начало скакать давление? Возникли судороги? Не тяните с приемом жаропонижающих!

■ Лихорадка от 37,5 до 38°С. При простуде такой жар можно не сбивать даже у сердечников и больных варикозом. Если же температура подскочила выше 37,5°С и простуда ни при чем, вызывайте терапевта.

■ Температура от 37 до 37,4°С. Не всегда говорит о нездоровье. Ее могут вызвать занятия спортом, баня, стрессы, изменения гормонального фона в течение месячного цикла у женщин. Насторожиться стоит лишь при стойком повышении температуры. В этом случае не тяните с обследованием. Это симптом хронического воспаления в каком-то органе или при проблемах в работе щитовидной железы, острой нехватке железа. А может, причина в туберкулезе или онкологии? Надо искать причину. Кстати, после простуды «температурный хвост» может держаться несколько дней и даже неделю и проходит без лечения. Чтобы не пропустить новый виток болезни, сдайте анализ крови на лейкоциты.

■ Пониженная температура от 34,9 до 35,8°С. Возможно, причина в переутомлении. Ситуация не меняется изо дня в день? Дело может быть в ослаблении иммунитета, сбое в работе щитовидной железы, печени или при начальной стадии диабета.

Р. И. Хавгин, врач скорой помощи