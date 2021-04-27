От лекарства стало хуже…

Нежелательные реакции появляются, если лекарство — подделка, а таких немало. В прошлом году Росздравнадзор выявил 915 серий препаратов, качество которых не отвечает установленным требованиям.

Не у каждого человека есть врач, которого он хорошо знает, и врач при этом хорошо знает пациента и все его болячки. Часто больному приходится обращаться к доктору, которого он видит в первый раз в жизни. И не все врачи одинаково хороши, но искать другого порой нет ни времени, ни сил. Что делать? Обязательно сообщите о заболеваниях, которые вы перенесли (даже если вас не спросили). Если вы очень худой, обговорите с доктором и этот момент. Вдруг вам нужна доза лекарства поменьше, а врач, у которого за дверью кабинета сидит еще 15-30 больных, об этом не подумал.

Побочные эффекты могут иметь все лекарства. Врач должен анализировать риск и пользу в каждом случае. Тем более не назначайте препараты себе сами. Обратитесь к доктору, причем к тому, кому доверяете.

Изучите свои болячки и свои диагнозы. К сожалению, часто бывает так: сходил человек на диспансеризацию, врачи погоняли его туда-сюда по кабинетам, написали что-то в карте — и отпустили. А он даже не спросил, что напи­сали-то. Может, какую-то болячку нашли? Необходимо знать, какое у вас здоровье.

Хорошенько изучайте инструкцию к лекарствам. Вдруг там написано, что среди побочных эффектов — кровотечение? А у вас недавно была язва. И после приема препарата вы вдруг почувствовали боль в желудке. Не надейтесь, что само пройдет. Поспешите к врачу и попросите заменить препарат.

Инструкция к лекарству может быть неполной. Нередко производители умалчивают о каких-то побочных эффектах или противопоказаниях. Например, препарат дротаверин (он же «Но-шпа», «Спазмол», «Спакорвин», «Дроверин») снимает боль от спазмов. У всех этих лекарств-клонов од­на и та же лекарственная формула. Логично, что у них и одинаковые инструкции, но в реальности это не так. Только 65% производителей дротаверина (инъекции и таблетки) пишут в инструкциях об ограничении по возрасту. Причем ограничения почему-то разные (нельзя до 3, 6, 12 и до 18 лет). У остальных 35% таких указаний нет вообще.

В. М. Соколова, терапевт, врач высшей категории