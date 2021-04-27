Язык обожгли?

Ощущение при ожоге горячим супом или острым перцем не из приятных. Как успокоить боль?

* Самый простой способ успокоить обожженный язык — положить в рот кубик льда или попить холодной воды.

* Йогурт — лучшее средство для обож­женного языка. Он охлаждает и успо­каивает. Возьмите ложку йогурта в рот и не глотайте его сразу. Оставьте во рту хотя бы на несколько секунд. Подойдет любой йогурт. А можно выпить стакан холодного молока.

* Присыпьте язык сахаром. Подождите, пока сахар полностью растворится. Не сглатывайте примерно минуту. Боль должна быстро утихнуть.

* Съешьте ложку меда. Это природное успокаивающее средство. Одной ложки вполне достаточно. Оставьте мед на языке на несколько секунд, после чего проглотите.

* Солевой раствор. Соленая вода позволяет успокоить ожог. Размешайте 1 чайн. ложку соли в стакане воды. Наберите в рот достаточное количество и держите 1-2 минуты. Затем сплюньте.

* Масляный раствор витамина Е ускоряет заживление. Просто вскройте капсулу и нанесите масло на обожженный участок языка.

* Дышите через рот. Звучит просто, но если дышать через рот, а не через нос, то поток холодного воздуха при вдохе успокоит обожженный язык.

* Не ешьте кислую и соленую пищу. Пока обожженный участок не заживет, лучше отказаться от кислых продуктов — помидоров, цитрусовых, уксуса. Не ешьте соленую еду и острую пищу вроде соусов, иначе обожженный участок начнет болеть еще сильнее.

* Если обожженный язык продолжает болеть или остается опухшим дольше 7 дней, надо обратиться к врачу. Он может выписать более сильные обезболивающие средства и лекарства для заживления раны.

* Если жжение на языке возникает само по себе и горячие продукты ни при чем, это может оказаться симптомом гипертиреоза, диабета, депрессии или пищевой аллергии.