Язык обожгли?

Ощущение при ожоге горячим супом или острым перцем не из приятных. Как успокоить боль?
* Самый простой способ успокоить обожженный язык — положить в рот кубик льда или попить холодной воды.
* Йогурт — лучшее средство для обожженного языка. Он охлаждает и успокаивает. Возьмите ложку йогурта в рот и не глотайте его сразу. Оставьте во рту хотя бы на несколько секунд. Подойдет любой йогурт. А можно выпить стакан холодного молока.
* Присыпьте язык сахаром. Подождите, пока сахар полностью растворится. Не сглатывайте примерно минуту. Боль должна быстро утихнуть.
* Съешьте ложку меда. Это природное успокаивающее средство. Одной ложки вполне достаточно. Оставьте мед на языке на несколько секунд, после чего проглотите.
* Солевой раствор. Соленая вода позволяет успокоить ожог. Размешайте 1 чайн. ложку соли в стакане воды. Наберите в рот достаточное количество и держите 1-2 минуты. Затем сплюньте.
* Масляный раствор витамина Е ускоряет заживление. Просто вскройте капсулу и нанесите масло на обожженный участок языка.
* Дышите через рот. Звучит просто, но если дышать через рот, а не через нос, то поток холодного воздуха при вдохе успокоит обожженный язык.
* Не ешьте кислую и соленую пищу. Пока обожженный участок не заживет, лучше отказаться от кислых продуктов — помидоров, цитрусовых, уксуса. Не ешьте соленую еду и острую пищу вроде соусов, иначе обожженный участок начнет болеть еще сильнее.
* Если обожженный язык продолжает болеть или остается опухшим дольше 7 дней, надо обратиться к врачу. Он может выписать более сильные обезболивающие средства и лекарства для заживления раны.
* Если жжение на языке возникает само по себе и горячие продукты ни при чем, это может оказаться симптомом гипертиреоза, диабета, депрессии или пищевой аллергии.