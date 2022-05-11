Невралгия коварна. Прострелить может неожиданно, в любое время дня и ночи. Как пережить этот «выстрел» с наименьшими потерями?

Невралгия — это поражение нерва

Возникает, когда его сдавливают окружающие ткани. При этом человек испытывает пронизывающие приступы острой сильной боли. Поразить это недуг может любую часть тела, ведь нервы опоясывают весь организм. Но медики выделяют несколько особо частых случаев.

Невралгия тройничного нерва. Этот нерв проходит через узкое отверстие в черепе, и поэтому вероятность, что его сдавят окружающие ткани, особенно высока. Причин может быть множество, вплоть до банальной простуды. Симптомы — кратко­временные (от нескольких секунд до двух минут) приступы боли в определенной точке лица.

Межреберная невралгия — стреляющие, опоясывающие боли в одном межреберном пространстве.

Невралгия затылочного нерва — острая боль в задней части шеи, в затылке, за ушами или в области глаз.

Невралгия седалищного нерва — простреливает в области ягодиц, нижней части спины, задней поверхности ноги вплоть до стопы.

Гром грянул… Что делать? Конечно, в первую очередь обращаться к врачу-неврологу. Если пока нет возможности его посетить, пользуйтесь обезболивающими мазями. Они расслабляют мышцы, улучшают кровообращение и повышают эластичность связок.

Причиной может стать сквозняк?

Невралгия не может возникать от резких движений, поднятия тяжестей и т. д., если нет других проблем, которые ее провоцируют. Например, весной и летом она часто возникает после работы на даче. Но корень проблемы в другом: если, к примеру, человек долго копал огород, вспотел, то малейший сквозняк способен привести к воспалению, которое может вызвать невралгию.

При приступах невралгии помимо мазей можно использовать любые обезболивающие спазмолитики. Необходимо обеспечить покой пострадавшего участка тела. Например, при невралгии тройничного нерва нужно обязательно прикрыть лицо тканью и не допускать никаких воздействий на него (сквозняков, жары, холода…). При невралгии языкоглоточного нерва (простреливает в области корня языка) нельзя есть холодное, горячее, соленое и острое. При невралгии седалищного нерва нужно найти позу, которая максимально расслабляет пораженный участок тела. При любом виде невралгии необходимо максимально оградить себя от сквозняков, холода, перепада температур. И при первой возможности обратитесь за медицинской помощью. Иначе боль может стать хронической.

К кому «прилипает» невралгия

Невралгиям особенно подвержены люди, которые постоянно работают за компьютером. У них большая нагрузка на плечевой и поясничный отделы позвоночника. В зоне риска — страдающие вегетососудистой дистонией, пожилые люди. Им полезно регулярное плавание. По ночам обязательно нужно хорошо высыпаться, а перед сном регулярно парить ноги. Желательно каждые полгода делать общий массаж и по возможности хотя бы 2 раза в неделю — физические упражнения.

Какая мазь снимает боль

Мази при невралгии можно использовать самые разные. Важно, чтобы они были без прогревающего эффекта. Любое прогревание вызывает мышечный спазм и усиливает боли. Мазь на кожу наносите легкими круговыми движениями. Ни в коем случае не втирайте и не растирайте, ведь любое нажатие может спровоцировать приступ боли. Какие мази эффективны при невралгии?

* Мази, содержащие анестетики. Ментол, который также часто входит в их состав, при нанесении на кожу расширяет сосуды и вызывает ощущение прохлады. Это усиливает обезболивающее действие анестетиков (бензокаина и новокаина). Курс лечения — от 3 до 4 недель или пока не отступит боль. Но есть и противопоказания: такие мази нельзя использовать при гиперчувствительности. Их нельзя наносить на травмированную, обож­женную или воспаленную кожу. С осторожностью нужно использовать при пониженном давлении.

* Мази, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты. Основные действующие вещества таких мазей — диклофенак, ибупрофен и другие. Эти препараты тоже тонким слоем наносят на больной участок 2-4 раза в день. Применять рекомендуется не больше 2-3 недель.

Некоторые мази этого ряда противопоказаны при сердечной недостаточности, бронхиальной астме. Читайте инструкцию. При передозировке возможны зуд, аллергическая реакция, головокружение.

* Мази с пчелиным или змеиным ядом. Их применяют до 3 раз в сутки. Жжение кожи — это нормальная реакция на такие препараты. Многие из мазей не рекомендуются беременным, кормящим женщинам и при заболеваниях почек и печени.

* Мази, содержащие различные эфирные масла, а также изготовленные на основе лекарственных трав, например живокости или окопника. Часто содержат ментол. Он усиливает их обезболивающее действие, но может вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, поэтому используются 2-3 раза в день 2-3 недели.

P. S. Если мазь усиливает боли, от нее лучше отказаться. Приступы невралгии учащаются — это сигнал, что нужно поспешить к врачу.

Что будет, если не лечиться?

Без лечения невралгия прогрессирует и создает еще большие проблемы, провоцируя осложнения. Постепенно теряется чувствительность, а боль становится постоянной, непрекращающейся.

Что нельзя делать при невралгии?

Во время обострения нельзя прикладывать горячие компрессы и делать прогревания. Нельзя посещать сауну и баню. Облегчение принесет охлаждение больного участка кубиками льда. Но и здесь опасно злоупотребление.

Если приступ боли случился ночью

Важно понять, что у вас: межреберная невралгия или беда с сердцем. Симптомами межреберной невралгии являются ощущение скованности и подергивание мышц, зуд и жжение перед началом приступа, усиление потоотделения подмышками. Неприятные ощущения то появляются, то исчезают. Кожа в месте боли становится чувствительной, припухает и краснеет. Все это совсем не похоже на проблемы с сердцем: нет одышки, боли в грудной клетке не зависят от положения тела и усиливаются при пальпации (нажатии). Кстати, еще одно отличие: сердечные препараты при невралгии не помогают, а вот успокоительные могут ослабить боль.

И. К. Корнейчик, кандидат медицинских наук, невролог