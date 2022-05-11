Метастазы гораздо опаснее, чем основная опухоль. Именно они вызывают те боли, которые испытывает больной. И они же чаще всего являются причиной летального исхода.

Как рак распространяется в организме

В какой-то момент нормальная клетка мутирует — превращается в атипичную и начинает усиленно делиться, образуя опухоль, сначала очень маленькую. Она начинает расти и выделять так называемый протеин раковой клетки — токсин, который отравляет весь организм. Отсюда — слабость, отсутствие аппетита, снижение гемоглобина и лейкоцитов. Такие мутированные клетки постоянно образуются в организме всех людей. Иммунная система обнаруживает и уничтожает их до того, как они начинают бесконтрольно размножаться. Но когда иммунитет слабеет, происходит сбой, и атипичные клетки не уничтожаются. Вот тогда и возникает рак.

Как появляются метастазы

Атипичные раковые клетки отрываются от первичной опухоли и разносятся по организму, образуя в разных местах вторичные очаги — метастазы. Распространяются оторвавшиеся клетки по сосудам — кровеносным и лимфатическим. Попав в какой-то орган, некоторое время раковые клетки остаются неизмененными, а затем по неизвестным пока причинам начинают усиленно делиться, образуя новый очаг. Вокруг нового очага образуется сеть кровеносных сосудов, подпитывающих опухоль и способствующих ее росту. Опухоль расползается… Метастазы гораздо опаснее, чем основная опухоль. Именно они вызывают те боли, которые испытывает больной. И они же чаще всего являются причиной летального исхода.

У женщин метастазы чаще всего развиваются при раке груди, опухолях почек и щитовидной железы. У мужчин источником метастазов являются первичные опухоли простаты, легкого и почек. Чаще всего метастазы затрагивают костную систему, реже всего — кожу.

Как быстро метастазируют опухоли?

Это зависит от того, какая опухоль, от возраста больного, состояния иммунитета и психологического настроя. В онкологии рак принято делить по степени дифференцировки. При высокодифференцированной опухоли ее клетки внешне схожи с обычными. При низкодифференцированном раке клетки сильно видоизменяются. Степень дифференциации определяется в лаборатории по кусочку биоматериала. Высокодифференцированный рак метастазирует медленно, низкодифференцированный намного агрессивнее и распространяется очень быстро. Причем у молодых людей метастазы формируются значительно быстрее, чем у пожилых. В молодом организме все процессы, в том числе и рост злокачественных опухолей, происходят быстрее.

Крепкая иммунная система может долго сдерживать рост новых очагов, не давая им разрастаться. Но если человек не верит в успех лечения, опустил руки и не хочет бороться с болезнью, он вряд ли победит эту болезнь.

Ф. Л. Зябликов, онколог, врач II категории