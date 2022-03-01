Кашель – это нормально

Никому не нравится кашель. Все считают, что его нужно лечить. Но в этом не всегда есть необходимость.

Кашель очищает дыхательные пути от пыли и слизи. Наши бронхи всегда производят слизь. Ее в норме 20-30 мл в сутки или даже больше, если мы вдыхаем какой-то раздражитель. Здоровый человек должен время от времени кашлять, чтобы переместить образовавшуюся мокроту.

Нормальный кашель изучали. Оказалось, что здоровый человек полноценно откашливается около 15 раз в день. И еще примерно столько же раз прочищает горло от першения.

Есть мнение, что по ночам тоже бывает нормальный кашель, который появляется совсем безо всякой причины. Так наши легкие тренируются, чтобы «не забыть», как нужно правильно кашлять.

Кроме кашля, в легких может быть нормальный дыхательный шум — крепитация. Слышали про нее? Это звук разлипающихся альвеол. Она возникает на высоте вдоха у любого здорового человека по утрам.

Когда проверяют слух, то возле уха потирают между пальцами прядь волос. Получается звук, очень похожий на крепитацию (его слышит врач в стетоскоп).

Но крепитация бывает при пневмонии и сердечной недостаточности, поэтому ее боятся.

С. Т. Шелудько, пульмонолог, врач высшей категории