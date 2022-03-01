Киста на почке исчезла

Такое лечение от кисты на почке опробовала моя тетя. Она заливала 1 чайн. ложку измельченной травы пастушьей сумки 1/2 стакана кипятка, настаивала 20-30 минут, процеживала. Пила 1 раз в день до еды в течение 3 недель. Параллельно перед сном рассасывала кусочек мумие размером с овсяное зерно. После 3 недель такого лечения тетя сделала перерыв на месяц и повторила курс, а через месяц провела еще один.

На это время заменила сахар медом, чтобы не провоцировать рост кисты. Отказалась от мяса, заменила его рыбой, творогом, молочными продуктами. В результате УЗИ показало, что кисты нет.

Е. А. Бубнова, Астраханская обл.