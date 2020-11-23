Зубной камень травмирует дёсны

Многие люди обращаются к стоматологу, только если чувствуют нестерпимую боль. А кровоточивость десен, зубной камень и налет у них не вызывают серьезного беспокойства. А зря…

Не чистишь зубы? Жди проблем…

Зубной камень нарастает у тех, кто не любит или не считает нужным чистить зубы. Но вначале образуется мягкий зубной налет. В нем скапливаются остатки пищи, которые создают почву для развития бактерий. Их миллиарды. Самые вредоносные провоцируют заболевания желудочно-кишечно­го тракта, верхних дыхательных путей и даже крови. Лучше всего бактерии «растут» на легко усваиваемых углеводах, которые содержатся в мучных и сладких продуктах. Поэтому стоматологи рекомендуют всегда чистить зубы после сладостей. Особенно быстро зубной налет скапливается там, где зубы не самоочищаются от пищи в процессе жевания. Со временем он пропитывается солями кальция, содержащимися в слюне, и затвердевает.

Желтая бляшка растет…

Зубной налет начинает активно образовываться после каждого приема пищи. Микроорганизмы прикрепляются к поверхности зуба и создают довольно стабильную зубную бляшку. Бактерии размножаются, зубная бляшка растет и опускается все ниже в десневую бороздку. Со временем бляшка уплотняется и приобретает желтоватый цвет. По мере затвердевания доступ кислорода внутрь отложений прекращается. Это способствует еще большему размножению бактерий.

Нижние зубы страдают чаще

Зубной налет может появиться на любом зубе, но более стойкий — на нижних зубах под языком. Постепенно он темнеет, становится более плотным и трансформируется в зубной камень, который уже невозможно очистить зубной щеткой. На то есть несколько причин. Зубной камень может появиться из-за неправильной или нерегулярной чистки зубов, использования старой зубной щетки. И еще недостаточного употребления твердой пищи, которая не дает скапливаться отложениям на зубах. Еще одна причина — пережевывание пищи на одной стороне, левой или правой. Камень появляется, когда нарушен обмен веществ, особенно солевой. В результате этого происходит изменение состава слюны. Зубной камень — идеальное место для дальнейшего отложения налета, поэтому, если камень не удалять и профессионально не очищать, он увеличивается в размерах, провоцируя развитие болезней десен.

Симптомы появления камня

Сами по себе отложения камня на зубах не вызывают болезненных ощущений. Но он нарастает и становится все больше, травмируя десны и вызывая их воспаление. Вот тогда у пациента появляются жалобы. О том, что зубной камень начал формироваться, можно судить по таким признакам:

* неприятный запах изо рта из-за продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, скапливающихся на зубах. Они производят летучие соединения серы с характерным запахом;

* десны отекают и становятся ярко-красного цвета, зубодесневые сосочки увеличены в размерах и могут закрывать часть коронки зуба;

* кровоточивость, которую обнаруживают во время чистки зубов или использования зубной нити. В более тяжелых случаях десны начинают кровоточить при приеме пищи. Это иногда сопровождается болью в деснах;

* повышенная чувствительность отдельных зубов тоже не случайна. Это связано с травмой десен. Десна как бы усыхает, зубной корень оголяется. Зуб начинает реагировать на горячую и холодную пищу;

* на зубах видны плотные темно-коричневые и желтоватые отложения. Какая уж тут улыбка и белизна зубов!

Доктор поможет…

* При помощи специального бора. Стоматолог поддевает камень, отделяет его от зуба, а затем выскабливает поверхность. Этот метод несовершенен, так как не позволяет убрать камень под десной. К тому же во время процедуры пациент испытывает некоторый дискомфорт. Поэтому механическую чистку сейчас выполняют крайне редко.

* Ультразвук позволяет убрать не только видимые отложения, но и скрытые под десной. В местах, где зубная эмаль истончилась, пациент может испытывать боль, поэтому часто во время этой процедуры делают местную анестезию: на зубы наносят специальный состав. Удаление зубного камня ультразвуком — самый распространенный метод снятия отложений на зубах.

* Лазером — более щадящая процедура по сравнению с ультразвуком. Лазерный луч удаляет налет слой за слоем, дробя камень на мельчайшие частицы, которые затем вымываются из полости рта струей воды и воздуха. Во время процедуры пациент не испытывает никакого дискомфорта, поэтому обезболивание при лазерном удалении зубного камня не делают.

* Химическая чистка. На поверхность зубов врач наносит специальный гель и пасту, содержащие кислоты и щелочи. Когда зубной камень размягчается, врач легко удаляет его. Процедура абсолютно безболезненная и даже приятная, поскольку подобные составы приятны на вкус. Полностью избавиться от зубного камня под десной при помощи этого метода невозможно. Кроме того, велик риск повредить эмаль и десны кислотами и щелочью.

Опытные стоматологи используют во время чистки несколько способов, чтобы добиться максимального эффекта. После удаления камня врач полирует зубы, так как на гладкой поверхности налет скапливается намного медленнее, чем на шероховатой. И наносит на зубы фторсодержащий гель, чтобы закрепить полученный эффект.

А. Я. Мусаева, стоматолог, врач II категории