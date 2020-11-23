У вас изжога. При чём тут сердце?

Изжога может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Если она появляется одновременно с болями в сердце, повышением давления, учащением пульса.

Изжогу люди описывают по-разному. Кто-то говорит о чувстве жжения за грудиной, а кто-то ощущает за грудиной «кол». У разных людей разная чувствительность к боли и разная способность передавать словами то, что они чувствуют и что их беспокоит. На самом деле изжога — это симптом повреждения пищевода. Однако дискомфорт за грудиной может быть и симптомом, например, стенокардии.

Сердце может заболеть после физической и психоэмоциональной нагрузки или появиться после стресса. Но если нездорово сердце, после приема нитропрепаратов дискомфорт и жжение в груди исчезают.

Если поврежден пищевод, изжога появляется в горизонтальном положении, например, когда лежа смотрите телевизор или читаете, особенно после еды. Часто изжога бывает после приема кислой и острой пищи.

Изжога бывает при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Она может появиться до, а может после приема пищи. При этом обжигаются кислотой органы, расположенные рядом с пищеводом: полость рта, зев, дыхательные пути.

Существуют и сердечные проявления гастро­эзофагеальной рефлюксной болезни. Как они возникают? Сердце и пищевод расположены рядом. Их пути не пересекаются. Поэтому воздействие возможно только рефлекторное: заброс кислого содержимого из желудка в пищевод приводит к воспалению в стенке пищевода, которое через нервные пути может вредить миокарду (сердечной мышце). То есть, если у человека уже есть заболевание сердца, которое до настоящего момента могло протекать скрыто, изжога поможет его выявить. Поэтому, если на фоне изжоги стали беспокоить боли в сердце, нарушается сердечный ритм, колеблется артериальное давление, необходимо не только лечить гастро­эзофагеальную рефлюксную болезнь, но и обязательно обследоваться у кардиолога. Длительное течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни без лечения способствует развитию сердечных недугов. Но основными причинами болезней сердца являются все же повышенный уровень холестерина, сахара в крови, курение.

Вывод: нарушение моторики пищевода и желудка обязательно нужно устранять, потому что оно может стать причиной развития или обострения сердечно-сосудистых болезней. Это длительный процесс. Лечиться придется долго — несколько месяцев. Тут не обойтись без регуляторов моторики желудочно-кишеч­но­го тракта, препаратов, снижающих секрецию желудочного сока и вязкость желчи. Появление любых жалоб со стороны сердца при изжоге требует консультации кардиолога.

В. С. Коломейко, кардиолог