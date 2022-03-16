Когда нужно удалять миому и почему ее называют болезнью монахинь

Эта опухоль может переродиться в рак?

Врач сказал, что это доброкачественная опухоль. Она может стать злокачественной?

Марина Владимировна Корчагина, Волгоградская обл.

Нет. Миома – доброкачественная опухоль, причем единственная в организме, которая может иметь обратное развитие. Зачастую после менопаузы она уменьшается в размерах вплоть до исчезновения.

Врач сказал, что нужно просто наблюдать

У меня небольшая миома. Мой врач в женской консультации считает, что с ней не нужно ничего делать, надо просто следить. Разве это правильно?

Елена Александровна, Новосибирская обл.

Это опасная тактика. Миому можно и нужно лечить с того момента, как ее обнаружили. Не надо ждать, когда без операции уже не обойтись. Тем более что сегодня в распоряжении врачей есть две группы препаратов — селективные модуляторы рецепторов прогестерона и агонисты гонадотропин-рилизинг гормона, которые могут привести к уменьшению и даже исчезновению миоматозного узла.

Хорошая профилактика миомы матки (у женщин детородного возраста, пока не планирующих беременность) – применение гормональных контрацептивов, которые на время их использования разгружают матку, яичники, предотвращают разрастание мышечного слоя матки. Разумеется, только для профилактики миомы и без назначения врача их пить нельзя. Но этот плюс справедливо отметить.

Доктор посоветовал похудеть…

У мамы диагностировали небольшую миому матки. Врач назначил лечение и посоветовал похудеть (она весит 79 кг). Неужели есть связь между весом и болезнью?

Ангелина, Владивосток

Да. Полные женщины особенно рискуют заполучить миому. Дело в том, что эстрогены вырабатываются не только яичниками, но и жировой тканью. Чем ее больше, тем выше риск их переизбытка.

Таблетка или скальпель?

У сестры нашли миому больших размеров. Это что же, ей удалят матку?

В. Ю. Баринова, Омская обл.

Необязательно. Сегодня врачи стараются бережно лечить миомы, пытаясь сохранить орган. Удалив его, можно обречь женщину (особенно если она не достигла 50 лет) на скорый инфаркт и инсульт, а также на множество других заболеваний сердца, почек, поджелудочной, щитовидной железы.

Показаний к удалению матки немного. К этому крайнему методу прибегают, когда имеют дело с запущенной формой заболевания (сильные боли, обильные кровотечения, анемия, нарушение работы смежных с маткой органов).

В остальных случаях миоматозные узлы стараются удалить либо хирургически, либо с помощью эмболизации миомы матки, при которой через бедренную артерию в неполноценные артерии узлов вводят специальные эмболы, лишающие проблемные узлы кровоснабжения.

Зарекомендовал себя и прием препаратов, благодаря которым узлы (особенно небольшого размера) могут либо уменьшиться, либо исчезнуть.

Откуда взялась миома у нерожавшей?

Мне 31 год. Во время недавнего УЗИ обнаружили миому матки. Ни родов, ни абортов не было, гинекологических проблем тоже. Не понимаю, как могла появиться миома?

А. П. Елизарова, Астраханская обл.

Миома матки развивается при неиспользовании этого органа. Неслучайно в начале прошлого века миому называли болезнью монашек. Женщин с этим диагнозом все больше, потому что дамы стали реже рожать. Если 100 лет назад у женщины была менструация в среднем 40 раз за всю жизнь (остальное время уходило на беременность и лактацию), то теперь — 400 раз и более. Это привело к значительному увеличению «холостых» ежемесячных циклов в матке, которые подготавливают орган к вынашиванию плода. Во второй фазе менструального цикла миометрий увеличивается, но, если беременности нет, уменьшается до исходного состояния. После 140 циклов эта отлаженная природой система может дать сбой, и в результате образуются узлы. Конечно, миома образуется и у рожавших несколько раз женщин, причины могут быть индивидуальны.

Нет болей и кровотечений, значит беспокоиться не о чем

У меня мама и сестра имеют миому. Если меня не беспокоят обильные кровотечения в критические дни, значит, не о чем беспокоиться?

Оксана Николаевна, Тамбовская обл.

Тут многое зависит отместа опухоли. Миомы, расположенные в подслизистом слое, беспокоят больных чаще, чем остальные. Но иногда миома матки развивается бессимптомно, даже когда сильно выросла. Поэтому нередко ее находят во время профилактического осмотра.

С этим заболеванием родить невозможно?

Моя подруга забеременела, не вылечив миому матки. Хорошо, что узел маленький. Болезнь может повлиять на вынашивание?

Светлана Т., Ставропольский край

Многие женщины с миомой рожают и не одного. Но необходимо постоянно наблюдаться у доктора и выполнять все его рекомендации. Ведь, к сожалению, миома увеличивает риск выкидыша или преждевременных родов.

Миома маленькая, не растёт

У меня маленький узел на матке. Он не растет. Что будет, если его не лечить до беременности?

Юлия И., Сыктывкар

Миому нужно лечить обязательно, чтобы предупредить осложнения. Среди них – бесплодие, выкидыши, железодефицитная анемия, нарушения функции щитовидной железы, молочных желез и надпочечников.

Когда можно беременеет, если удалили узел

Племяннице недавно удалили миому матки. Подскажите, когда ей можно планировать беременность? Перенесенное вмешательство может осложнить течение беременности или родов?

Анна Николаевна Алехина, по электронной почте

После удаления миомы матки беременеть можно не раньше чем через 6 месяцев. Консультация хирурга перед планированием зачатия не помешает всем пациенткам с этим заболеванием, так как при некоторых типах миом беременеть крайне рискованно.

Если забеременеть, узлы сами рассоутся?

Мама говорит, что беременность и роды полностью обновляют женский организм. Миома тоже рассосется…

Ольга Степановна Суховей, Краснодарский край

Наоборот. Во время беременности миома часто увеличивается. И может вызвать осложнения. Потому важен постоянный контроль врача. К беременности на фоне миомы нужно заранее специально готовится.