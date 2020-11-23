Эта родинка была у меня чуть ли не с рождения

Для Светланы из Волгоградской обл., автора письма «Родинка вдруг стала расти» («Айболит» №13 за 2020 г.), и не только.

Выписку мне дали в запечатанном конверте

У меня на спине возле правой лопатки была родинка. Обычная родинка, мне казалось, что она со мной чуть ли не с рождения. На тот момент, когда все началось, у меня был муж и годовалая дочка. Доченька с рождения не спала ни днем, ни ночью. Я выматывалась так, что некогда было на себя в зеркало посмотреть, не то чтобы обращать внимание на спину.

В какой-то момент заметила, что родинка потемнела и как-то расплылась. Врач из поликлиники направил к онкологу. Тот дал направление в больницу на удаление со словами: «Ерунда, уберут под местным наркозом, вечером уже дома будешь». В итоге родинку убирали под общим наркозом, на спине остался шрам 15 см, и в больнице я провела больше двух недель. До этого о меланоме вообще ничего не знала. Только попав в онкологию, услышала от больных, что это очень нехорошая злокачественная дрянь. Выписку врач дал мне в запечатанном конверте. Сказал, что вскрывать не надо, мол, все равно ничего не пойму. Нужно просто отвезти его в диспансер, встать на учет для наблюдения… Дома я все же вскрыла конверт и прочитала: «Меланома, 3-й уровень инвазии, толщина 3 мм». Это был май 2010 года.

Три года все было спокойно…

В диспансере ничего не назначили, только наблюдение. Три года все было спокойно, а в мае 2013 года пошли метастазы в подмышечные лимфоузлы. Прооперировали, удалили группу лимфоузлов. Гистология показала, что лимфоузел с опухолевыми клетками, так называемый сторожевой, был один. Никакого лечения не назначили.

Информации о меланоме мне удалось найти немного. Только узнала, что химиотерапия практически бесполезна. И еще нашла статистику продолжительности жизни при меланоме. Прочитав ее, выла в голос. Но больше информацию не искала, мне хватило…

Эту тему я для себя закрыла. Ну а в декабре этого же года стали мучить жуткие головные боли. Сделала КТ мозга, и обнаружились два очага опухоли в лобной и височной долях плюс наблюдался отек мозга. Лежала в нейрохирургии, больше недели мне делали переливание крови и плазмы, чтобы поднять гемоглобин (до поступления он у меня был 60). Еще кололи гормоны, чтобы снять отек мозга.

В конце января 2014 года мне провели открытую операцию на мозге по удалению метастазов. Когда сняли швы, на следующий день уже начали химию. После первой же капельницы вернулась головная боль. КТ снова показала отек, и снова назначили гормоны.

В этой же больнице через три недели мне удалили лимфоузел с метастазами на задней стороне шеи. Последний курс химии был в сентябре 2014 года. А через месяц КТ грудной клетки показала у меня очаги в легких. Снова назначили химиотерапию, которая закончилась в феврале 2015 года.

Сейчас регулярно прохожу обследования

С тех пор у меня ремиссия. Я благодарна врачам за то, что не отмахнулись от меня, не отправили домой «для симптоматического лечения», что сейчас живу полноценной жизнью. Я благодарна мужу за то, что весь этот путь мы прошли вместе. Без его поддержки и порой настойчивости, когда уже душило отчаяние, я бы не справилась. Сейчас регулярно прохожу обследования: делаю МРТ головного мозга, КТ грудной клетки, УЗИ брюшной полости, лимфоузлов и после­операционных узлов, сдаю анализы крови. Искренне желаю всем добра, здоровья и долгой многолетней ремиссии.

Полина, письмо с сайта