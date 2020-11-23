Ушко болит? Это может быть отит

С отитом, наверное, сталкивались все родители. «Шумит», «стреляет», «заложило», «плохо слышу» — чаще всего в таких жалобах виноват именно он. В зоне риска — малыши

По частоте среди детских болячек отит уступает разве что ОРВИ. Все дело в особенностях строения носоглотки у малышей. Евстахиева труба, которая соединяет горло с барабанной полостью, у детишек младшего возраста очень короткая. И инфекция из глотки легко и быстро проникает в ухо.

Выделяют несколько форм. Острый средний отит — самый распространенный вариант. Часто возникает из-за затяжного недолеченного насморка. Внутренний отит — осложнение среднего отита или тяжелой инфекции, которая распространяется на внутреннее ухо. Кроме дискомфорта в ухе, он сопровождается тошнотой, рвотой и головной болью. Наружный отит (травматический) — связан с занесением инфекции в наружный слуховой проход в результате травмы или длительного контакта с водой.

Как распознать отит

Самый характерный признак — боль в ухе. Она может проявляться при глотании, сморкании или сама по себе. Сопровождаться температурой, снижением аппетита и общим ухудшением состояния.

Если ребенок постарше может описать симптомы, то малышу остается лишь плакать и нервничать. Первые признаки отита у грудничка можно заметить во время кормления. Когда он прикладывается к груди, в носоглотке создается отрицательное давление, и болевые ощущения усиливаются. Кроха начинает плакать, создается впечатление, что у него колики. Кроме того, дети обычно стараются лечь на больное ухо, активно трут его. У младенцев зачастую катаральный процесс быстро переходит в гнойный, и появляются выделения. При подозрении на отит нужно надавить на козелок или постучать пальцем по заушной области чуть выше мочки. Если ребенок начинает плакать, скорее всего, это отит.

«Завтра» — большой срок для ребенка

Поставить точный диагноз и прописать лечение может только врач. Но «завтра» и «через несколько часов» — большой срок для ребенка, которому плохо и больно. Если нет возможности сразу показаться доктору, в первую очередь нужно освободить нос с помощью назального аспиратора. Они бывают в форме груши (например, «Мир детства»), в виде трубочки с уловителем и сменными насадками («Отривин Бэби», «Физиомер») и электрические. Также можно использовать детские сосудосуживающие капли.

Боль можно снять с помощью детских обезболивающих средств на основе парацетамола и ибупрофена. Для самых маленьких лучше использовать ректальные свечи, для детей постарше — сиропы. Также существуют ушные капли, например комбинация лидокаина и феназона.

Некоторые народные средства могут не только оказаться бесполезными, но и нанести вред. Ни в коем случае нельзя греть больные уши, даже если это приносит облегчение. Под действием тепла рост бактерий усиливается, особенно в замкнутой полости (полость гайморовой пазухи и среднего уха), и катаральный процесс (начальная стадия воспаления) быстро переходит в гнойный. Не стоит капать в уши и масло. Оно не дает особого эффекта, но при этом обволакивает стенки уха, что в дальнейшем может помешать впитыванию лекарств.

Лучше «недо», чем «пере»

Уход за ушами — необходимая гигиеническая процедура. Но в данном случае «недо» лучше, чем «пере»: очищать их нужно очень осторожно. Уш­ную раковину протирайте после купания мягким ватным тампоном, слегка влажным. Излишки серы, скопившиеся снаружи слухового прохода, можно удалять ватными палочками для детей. Они имеют ограничители, защищающие от глубокого проникновения. Чистить сам слуховой проход нельзя: есть риск нанести травму и даже повредить барабанную перепонку. Если серных масс слишком много и есть подозрение на серную пробку, можно после консультации с врачом использовать специальные средства для ее удаления.

И. В. Шевцова, отоларинголог, врач I категории