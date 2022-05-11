Порвался презерватив…

Наверное, в каждой паре были случаи, когда у мужчины во время секса рвался или слетал презерватив. Что нужно делать, чтобы обезопасить себя от инфекций и возможной беременности?

Инструкция для мужчин

Во-первых, нужно сразу помочиться. Так избавитесь от большого количества инфекций. Тщательно помойте пенис, прилегающие участки кожи и руки мылом. Вместе с пеной избавитесь практически от всех микробов.

Если есть возможность, обработайте кожу и слизистые оболочки наружных половых органов раствором антисептика (хлоргексидином, «Мирамистином»). Также его можно ввести в урерту и прополоскать рот. Но помните, что антисептики — это средство экстренной профилактики, постоянно ими пользоваться нельзя, иначе не избежать раздражения слизистых оболочек и нарушения микрофлоры.

Через 7 дней после полового акта сдайте мазки на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП): гонорею, трихомониаз, ВПЧ, генитальный герпес… Через 21 день, а потом дополнительно через 3 месяца стоит сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис.

Как подобрать презерватив

Чтобы не оказаться в ситуации, когда презерватив порвался или слетел, внимательно подбирайте и правильно используйте его. Презерватив должен быть по размеру. Неподходящий приводит к соскальзыванию либо разрыву во время секса, также может провоцировать натирание и покраснение. Чтобы определиться с размером, измерьте пенис во время эрекции. Убедитесь, что правильно надеваете презерватив и используете смазку. Надевать его нужно до секса, а не во время. Сняв презерватив, никогда не пытайтесь надеть его снова.

Обращайте внимание на качество, страну производителя, целостность упаковки и срок годности изделия. Чтобы избежать подделок, покупайте презервативы в аптеках или крупных торговых сетях. Выбирайте известные и не самые дешевые марки — это гарантия качества.

Инструкция для женщин

Если у вас непостоянный или необследованный партнер и вы точно не планируете беременность, тщательно помойте внешнюю часть вульвы, прилегающие участки кожи и руки мылом. Обработайте кожу и слизистые оболочки наружных половых органов раствором антисептика (все тот же хлоргексидин и «Мирамистин»). Его можно ввести во влагалище или прямую кишку и прополоскать рот.

После полового акта (в течение 5 дней) примите таблетку для экстренной контрацепции. Это не самое безобидное лекарство, но в некоторых случаях без него не обойтись. В идеале перед приемом таблеток, а также для выбора средств контрацепции на будущее сходите на прием к гинекологу.

Через 7 дней после полового акта сдайте мазки на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП): гонорею, трихомониаз, ВПЧ, генитальный герпес… Через 21 день, а потом дополнительно через 3 месяца стоит сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис.

Будь начеку!

Если почувствуете перечисленные симптомы, немедленно обратитесь к врачу:

покраснение, высыпания или зуд в интимной зоне;

болезненное мочеиспускание или дискомфорт во время интимной близости;

боли в нижней части живота, нетипичные для вас выделения из половых органов;

дискомфорт и боль в паху или в нижней части живота;

увеличение лимфатических узлов.

Но помните, что некоторые заболевания протекают практически бессимптомно, поэтому в любом случае сдайте анализы и покажитесь врачу.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно для перестраховки принимать антибиотики, их может назначить только врач. Иначе есть риск не только не избавиться от проблем, но и сильно осложнить дальнейшее лечение. Например, может появиться устойчивость к противомикробным препаратам.

Г. М. Баранов, уролог-андролог, сексолог