Подагра – это на всю жизнь?

Моей сестре поставили диагноз подагра. Возможно ли избавиться от болезни или это на всю жизнь?

Лариса Сергеевна, Тюмень

Полностью избавиться от подагры невозможно. Но мирно с ней сосуществовать, сведя к минимуму мучительные приступы, – задача реальная. При одном условии: как можно быстрее начать лечение. Благодаря лекарствам, которые эффективно снижают уровень мочевой кислоты и улучшают ее выведение, шанс вернуться к полноценной жизни получили сотни больных. Да, принимать их придется пожизненно, но по сравнению с перспективой быть прикованным к постели эта жертва не такая уж тяжкая.

Важно при подагре соблюдать диету. Из рациона исключить богатые пуринами мясные супы, субпродукты, жирные сорта рыбы, некоторые овощи (щавель, шпинат, спаржа, брюссельская и цветная капуста, бобовые), алкоголь, крепкий чай, кофе, пряности, острые закуски. Так же нужно больше пить – 1,5-2 л в сутки, в том числе фруктовые, ягодные, овощные соки и щелочные минеральные воды. Ощелачивая мочу, они помогают выводить мочевую кислоту из организма.

Без лечения и строгих ограничений в питании пациент с подагрой может стать инвалидом. Острые приступы будут повторяться всё чаще, захватывая всё большее количество суставов ног и рук. Постепенно они начинают деформироваться. К тому же хронический избыток мочевой кислоты в крови повышает артериальное давление и нарушает функцию почек.

Д. И. Щебет, ревматолог, врач высшей категории