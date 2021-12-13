Холодно: нос — уязвимое место

С наступлением холодов этот орган в первую очередь выходит из строя. О проблемах, затрудняющих дыхание, мы беседуем с отоларингологом Е. Я. Погосенцем.

— Евгений Яковлевич, ведь дышать можно и ртом…

— Когда появляются трудности с носовым дыханием, многие не беспокоятся, ведь дышать можно и ртом! Это большая ошибка! Заложенность, то есть отек слизистой, не возникает на ровном месте, это уже признак неблагополучия. Чаще всего виновником становится ОРВИ. Если не лечить нос на этом этапе, насморк может перейти в синусит и гайморит. Есть и другие причины нарушения носового дыхания: искривление носовой перегородки, полипоз, хронический аллергический или вазомоторный ринит. Каждое состояние требует своевременной коррекции.

— Насколько серьезно искривление носовой перегородки?

— Небольшое искривление не вызывает затруднения дыхания и не требует коррекции. При сильном же искривлении человек не способен нормально дышать носом и испытывает сильный дискомфорт. Смещенная носовая перегородка, изменяя анатомию полости носа, может стать причиной хронических синусита, гайморита, носовых кровотечений, храпа.

— Можно ли исправить?

— Таблетками искривленную носовую перегородку исправить невозможно. Лечение исключительно хирургическое. Операция называется септопластикой. После операции пациент нуждается в ежедневном осмотре врачом в течение одной недели. Сейчас такие операции поставлены на поток. Частные клиники предлагают и лазерную коррекцию перегородки, однако по результативности она уступает септопластике.

— Почему так важно хорошо дышать?

— Потому что это залог здоровья. Проходя через полость носа, вдыхаемый воздух согревается, увлажняется. Пыль, бактерии и вирусы задерживаются на слизистой, обезвреживаются и с помощью ресничек эпителия выводятся из организма. Другими словами, нос — один из главных органов иммунной системы. Беспрепятственное носовое дыхание помогает насыщать кровь кислородом, а от этого зависит функционирование всех органов и тканей. И еще, из-за постоянного отека слизистой носа человек начинает гнусавить. Речь становится невнятной, звуки получаются искаженными, «м» начинает звучать как «б», а звук «н» становится похожим на «д». Гнусавость может стать постоянной. Поэтому болезни носа надо лечить своевременно.

— Как отличить насморк от гайморита?

— Гайморит — воспалительный процесс в верхнечелюстных пазухах. Совсем плохо, если в них скапливается слизисто-гнойное отделяемое. В таких случаях говорят о гнойном гайморите. При этом заболевании выделения из носа желтые или зеленые, возникают головная боль, особенно при наклоне головы, тяжесть в области спинки носа, в пазухах. Тут без отоларинголога не обойтись.

— А если человек стал заложником флакончика с каплями («Нафтизин», «Називин», «Тизин»)?

— Самолечение опасно тем, что слизистая привыкает к каплям. В результате возникает хронический вазомоторный ринит. Применять сосудосуживающие капли можно не более недели. Да, они помогают при остром рините, гайморите, ОРВИ, но ни в коем случае не подходят для постоянного лечения. Менять одни сосудосуживающие капли на другие не имеет смысла. Механизм их действия одинаков, и действующее вещество зачастую одно и то же.

— Можно ли помочь таким горе-пациентам?

— В первую очередь нужно полностью отказаться от сосудосуживающих и пройти курс лечения одним из глюкокортикостероидных спреев типа «Назонекс», «Авамис», «Насобек», «Дезринит», «Момат Рино Адванс». Если это не помогло, возможно, потребуется коррекция нижних носовых раковин, которые сильно пострадали от сосудосуживающих капель, отекли и мешают дышать носом. Для этого придется лечь в лор-стационар. Лазерная коррекция носовых раковин тоже решает проблему. Но каждый случай индивидуален.