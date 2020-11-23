Сколько пить воды

Если пить мало воды, могут образоваться камни в почках. А переизбыток жидкости плохо сказывается на работе сердца и мозга…

Ориентируйтесь на чувство жажды. Правило 8 стаканов не работает. В течение суток организм затрачивает примерно 1-1,5 л жидкости, но кому-то может потребоваться и больше воды. Не забывайте, что получить воду можно также из пищи. Фрукты и овощи, чай, кофе, супы — из этих продуктов и блюд организм также извлекает воду. Если пить не хочется, не нужно себя заставлять.

Вода с лимоном полезна. По мнению японского гастроэнтеролога Хироми Шинья, стакан воды с долькой лимона утром помогает запустить работу желудка и стимули­рует отток желчи. Кроме то­го, эфирное масло лимона обладает противовирусным и тонизирующим действием.

Не заменяйте воду соками. Сладкие фруктовые соки, особенно пакетированные, и даже свежевыжатые, сложно назвать здоровой пищей. В них много сахара и почти нет клетчатки, необходимой для пищеварения.

Не пейте газированную воду. Забудьте о ней! Кроме красителей, агрессивных кислот и синтетических отдушек, газировка ничего не содержит. Утолить чувство жажды «коктейлем», в состав которого входит чрезмерное количество сахара (в некоторых содержится по 3 ст. ложки сахара на 1/2 стакана воды, практически невозможно. А вот получить лишние калории, спровоцировать аллергию и испортить эмаль зубов вполне возможно.

Если простудились, пейте больше воды. Это помогает вывести продукты распада вирусов и бактерий вместе с потом и мочой. Добавьте еще клюквенный или брусничный морс — они обладают противовоспалительным и укрепляющим действием и помогают выздороветь скорее.

Не используйте обычные пластиковые бутылки многократно. Они предназначены только для однократного пищевого использования. Выпили воду — выбросили. Во-первых, на внутренней поверхности таких емкостей любят селиться бактерии, которые могут спровоцировать инфекцию. А во-вторых, в присутствии кислорода или при нагревании пластик, из которого сделана бутылка, выделяет вредные химические вещества, токсичные для организма.

Различайте жажду и чувство голода. Диетологи советуют: хотите есть — выпейте воды. Как распознать истинную жажду? Если через 15-20 минут желание перекусить не возникает, значит, организму требовалась вода, а не пища. Желание поесть возникло снова? Тогда точно требуется еда.

Чтобы избавиться от отеков, надо пить воду. Обезвоживание приводит к тому, что организм задерживает воду. Так появляются отеки лица и тела. Парадоксально, но факт: чтобы избавиться от отеков, необходимо употреблять достаточное количество воды. Если даже после этого отеки не проходят, обратитесь к врачу.

А. К. Чумаков, терапевт