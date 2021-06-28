Кривые зубы

Можно ли исправить прикус и выпрямить зубы в домашних условиях?

Это опасно для красоты и здоровья зубов. Стоматолог знает все о строении зубов, о том, как двигаются челюсти, и о физиологичном прикусе. Ортодонт знает, как воздействовать на зубы, чтобы развернуть их в нужном направлении. В домашних условиях и без рентгенаппарата увидеть корни зубов, как они расположены в челюсти, нельзя. Поэтому не пытайтесь выпрямлять зубы усилиями языка или с помощью пальцев. Хорошего результата не получите.

Что нужно для выпрямления зубов? Зубы — это целая система, с мышцами, связками, корнями… Невозможно влиять на один зуб и получить все ровные. Процесс выпрямления зубов длительный, занимает от шести месяцев до двух лет. Красивая улыбка в любом случае — это результат работы опытного стоматолога.

Что будет, если пациент решил исправить свои зубы по-домашне­му, кустарным способом? Можно повредить зубную эмаль. Многочисленные случаи, когда пациент пробовал самостоятельно выпрямить зубы, подтверждают это. Исправлять последствия такого самолечения приходится у стомато­лога. Чтобы вос­становить зубы и выпрямить их, врачу необходимо проделать большую работу. Заплатить за это придется немалые деньги.

М. Ю. Зарубина, врач-ортодонт