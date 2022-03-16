Капала масло на кусочек сахара и запивала водой

Мне 65 лет. Когда поставили диагноз бронхит, сразу вспомнила о пихтовом масле. Лечилась им декабрь, январь, февраль. В январе сделала перерыв 10 дней и продолжила лечение. Чистое пихтовое масло капала в рюмочку с водой (2-3 капли на 1/2 рюмки воды). Пила 3 раза в день через трубочку (масло разъедает эмаль). Или капала на кусочек сахара и запивала водой. А еще делала простую ингаляцию. Брала заварник, наливала доверху не сильно горячей воды, добавляла 1 каплю пихтового масла и дышала через носик, поддерживая салфеткой. Если чувствовала, что консистенция ослабла, добавляла еще 1 каплю. И так до 5 капель. Длительность процедуры – не больше 5 минут. Как-то капнула сразу 2 капли, стала сильно кашлять. Десять дней по утрам мучил кашель с ужасной мокротой.

Маслом пихты я также иногда мазала грудь (капель 5, не больше). Заболит сердце, тоже капаю 3 капли на палец и мажу под левой грудью. Почти сразу боль исчезает! Со временем стала легче дышать, потливости не наблюдаю, на 5-й этаж поднимаюсь даже не отдыхая. Аллергия немного отпустила. Она у меня на цветы и порошки. А раньше, бывало, как зайдут садоводы с сиренью в автобус – так горло сдавит, хватаюсь за «Супрастин»… Теперь ничего не пью.

Валентина Петровна, Амурская обл.