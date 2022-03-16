Как не допустить пневмонии у лежачего больного

Маме (60 лет). Восемь месяцев назад случился инсульт. Полная парализация.

На протяжении шести месяцев после приступа ее организм держался как мог: не было ни одного пролежня, дышала хорошо. Но сейчас ее организм на пределе. Появился большой пролежень на крестце, маленькие на коленках, пятках, бедрах. Раны образуются быстро и не заживают. А недавно мы заметили хрипы, тяжелое дыхание (более 40 раз в минуту), температура чуть выше 37°С. Неужели развилась застойная пневмония? Наш сельский фельдшер ничего внятного сказать не смогла, ищем другого врача…

Галина Ивановна, Ставропольский край

У лежачих больных после инсульта или каких-либо травм часто развивается в легких застойное явление. Всему виной больничная инфекция, отсутствие движения и сниженный иммунитет.

Признаки пневмонии: густая и зеленая мокрота(слюна), боль в груди, высокая температура, сухой или мокрый кашель. Диагноз ставят с помощью рентгена и анализа мокроты. Лечат антимикробными препаратами, второстепенное лечение – прогревания и ингаляции.

Чтобы избежать этого осложнения, больного крайне важно:

* поворачивать на бок;

* усаживать в кровати;

* укладывать на живот;

* постукивать по груди и спине.

Это поможет отхождению мокроты, предотвратит застой. Также избегайте того, чтобы больной дышал влажным холодным воздухом.

В реанимации пострадавшего от инсульта также необходимо поворачивать. Но от этого у пациента может сильно кружиться голова. Многие даже теряют сознание, если находятся в крайне тяжелом состоянии.

Кстати, очень частое последствие тяжелой пневмонии – хронический бронхит.

Если у человека после инсульта или травмы головного мозга стоит трахеостома, для удаления мокроты нужно использовать медицинский аспиратор. Дома для более легкого дыхания, иногда делайте ингаляции с помощью медицинскогг небулайзера. Для профилактики или дополнительной терапии это очень эффективно, но полного излечения не даст.

Ингаляции можно проводить как с настоями из трав, так и со специальными жидкостями. Некоторые модели ингаляторов можно совмещать с маслами.

Будь начеку!

* Лежачий ослабленный человек не должен контактировать с инфекциями.

* Поворачивайте больного в разные позиции, чтобы обеспечить отток жидкости легких и предотвратить пневмонию. Не пускайте к нему простуженных людей. Это может обернуться пневмонией.

С. Ю. Максимчук, пульмонолог, врач высшей категории