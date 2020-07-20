Лечу артроз компрессами с диклофенаком. Могут ли они влиять на слизистую желудка? Может, в таком виде лекарство безопасно? У меня гастрит. Боюсь за свой желудок…

И. Е. Ивлева, Иркутская обл.

При использовании этого нестероидного противовоспалительного средства в виде компресса его меньше попадает в организм и он практически не раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта. Правда, и лечебный эффект слабее. Если ощущаете дискомфорт в желудке, можно попить отвар семени льна. Для его приготовления семена размалывают в кофемолке или толкут в ступке, а полученную муку заваривают кипятком. Отвар в виде киселя принимают по 3/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Он обволакивает и защищает от раздражения слизистую. Причем отвар надо пить обязательно, если диклофенак и подобные ему средства назначают внутрь в виде таблеток, свечей или инъекций. Если их приходится использовать долго, врач рекомендует принимать препараты, которые блокируют желудочную секрецию (омепразол, пантопразол, рабепразол).

Особенно часто на дискомфорт в желудке после приема противовоспалительных и болеутоляющих средств (диклофенака, анальгина, цитрамона и других) жалуются пожилые люди. Как правило, у них имеются проблемы с позвоночником, суставами, частые головные боли. При длительном приеме таких лекарств существует риск образования язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а со временем и язвенных осложнений — прободения или кровотечения.

Нестероидные противовоспалительные препараты надо принимать только по назначению врача. Он при необходимости подскажет, чем их можно заменить и как предотвратить побочные явления. К тому же часто бывает, что человек пьет таблетки «от головы», не зная причины недомогания. Между тем головная боль может возникать из-за гипертонии, сосудистых изменений, стрессов. Тут требуются другие препараты.