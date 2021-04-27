Инсульт и давление

При ишемическом инсульте резко снижать артериальное давление нельзя. Об этом мы беседуем с неврологом, врачом высшей категории С. А. Нефедовым.

Аспирин — то, что надо

Многие считают, что виновником «удара» является гипертонический криз, и в первую очередь дают пострадавшему таблетку от давления. Это может вызвать спазм сосудов и еще большее поражение мозга. Универсальный препарат при ишемическом инсульте — аспирин, причем в ударной дозе — 3-4 таблетки. Именно его можно и нужно принимать при первых признаках острого нарушения кровообращения в мозге.

Вызывайте скорую, если…

Человек рядом с вами выглядит потерянным, не может сказать простое предложение, улыбнуться, высунуть язык, поднять сразу обе руки. Просите о помощи сами, если ощущаете внезапное онемение с одной стороны тела. Если теряете контроль над ситуацией, у вас заплетается язык, кружится голова, возникает тошнота или рвота. Если теряется четкость зрения, двоится в глазах. Каждая сэкономленная при инсульте минута сбережет 4 месяца полноценной жизни.

Угроза жизни миновала…

После того как острая стадия инсульта завершилась, наступает этап восстановления. В зависимости от того, насколько сильно и где именно был обес­кровлен мозг, у человека могут наблюдаться разные нарушения. Он может плохо говорить, видеть или не ходить, не контролировать свои естественные отправления. Но при этом находится в полном сознании и отлично понимает свою несостоятельность. В первые три месяца шансы реабилитироваться максимальны. Ведь мозг способен производить новые нервные клетки. Надо лишь грамотно использовать этот врожденный уникальный потенциал. Если у родных не получается помочь больному самостоятельно, надо обязательно прибегнуть к помощи врачей.

Сегодня восстановлением людей после тяжелых заболеваний мозга занимаются врачи новой специальности — нейрореабилитологи. Их инструменты помощи уже не капельницы и уколы, а тренировка мозга и тела. При нарушении ходьбы используют умные тренажеры. Например, динамические ходунки учат человека заново сидеть и ходить, удерживая равновесие. А горизонтальные тренируют частично парализованные руки и ноги, возвращают им силу и чувствительность. С помощью компьютера в игровой форме человек отрабатывает навыки управления рукой или ногой.

Ботокс спазмы снимет

Его инъекции устраняют скованность мышц и облегчают ходьбу. Обезболивают спазмированные зоны, помогают решить деликатную проблему пос­т­инсультного недержания мочи, а умственные способности помогает восстановить магнитная и электрическая стимуляция мозга. Это не просто улучшает крово­обращение и усиливает эффект от лекарств. Недаром после такого лечения люди неожиданно начинают рисовать, писать стихи, осваивают музыкальные инструменты.