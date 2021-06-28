Лекарства от артрита виноваты?

Могут ли лекарства, которые я принимаю для лечения ревматоидного артрита или других болезней вызвать сахарный диабет?

О. И. Волохова, Воркута

Такой диабет называется вторичным сахарным диабетом. Развитие этого вида диабета могут спровоцировать лекарства, которые человек принимает для лечения ревматических заболеваний, астмы, ряда кишечных, кожных и других аутоиммунных заболеваний. Сахарный диабет может появиться как симптом заболевания поджелудочной железы, при некоторых эндокринных и тяжелых инфекционных заболеваниях. Спровоцировать диабет могут некоторые вирусные заболевания, даже длительный стресс.

Вдруг заболел желудок…

У дочери резко заболел желудок, началась рвота. Дочка терпела три дня. Пошли к терапевту, он отправил к эндокринологу. Оказалось, сахар 18 единиц. Поставили диагноз диабет I типа и положили в больницу. Но сахар не падает, так и держится на уровне 18 единиц. Что нам делать?

Ольга, Екатеринбург

Вашей дочери надо постепенно приспосабливаться к жизни с диабетом. В стационаре должны компенсировать дефицит инсулина. Далее ей придется чаще контактировать с эндокринологом. То, что сахар пока не снизился, — это временное явление. В стационаре она находится под контролем и получает инсулин. Хорошо, что ситуация не затянулась до более критического состояния.

У меня мама — диабетик

Передается ли это заболевание по наследству?

И. Я. Серикова, Вологда

Да. Причем оба типа сахарного диабета, но особенно диабет

II типа, могут передаваться по наследству. Точнее, передается предрасположенность к этой болезни, а уже от внешних факторов зависит, проявится диабет у конкретного человека или нет.

Боюсь лечиться инсулином

Не хочу зависеть от инъекций. Ведь если начать колоть инсулин, это уже навсегда. Нужно протянуть как можно дольше на таблетках…

И. И. Славкин, Германия

Диабет l типа таблетками не лечится. Отказ от инсулина приведет к прогрессированию болезни и в конечном итоге к смерти. Что касается сахарного диабета ll типа, то вовремя назначенная инсулинотерапия на ранней стадии заболевания зачастую временная. Если же откладывать лечение инъекциями как можно дольше, это приведет к осложнениям диабета. И потребность в инсулине в этом случае становится пожизненной.

К врачу не хочу…

Когда ставится диагноз сахарный диабет? Жена отправляет меня к эндокринологу, но я сопротивляюсь. Не хочу ходить по врачам.

С. Ю. Томилин, Омск

Если у пациента есть симптомы этой болезни (слабость, жажда и другие), проводится исследование крови на сахар. Его уровень в капиллярной крови натощак более 6,1 ммоль/л и это подтвердилось после повторного анализа? Это сахарный диабет. Если же типичных для диабета симптомов нет, но есть подозрение на сахарный диабет, производится глюкозо­толерантный тест. Пациент выпивает раствор глюкозы (75 г в 100 мл воды), и по уровню содержания глюкозы в крови через 2 часа выясняется, насколько полно его организм способен эту глюкозу усвоить. Этот тест показывает способность поджелудочной железы вырабатывать необходимое количество инсулина на прием пищи. При нарушении толерантности к глюкозе необходимы врачебный контроль, соблюдение диеты, достаточная физическая нагрузка.

Обязательно ли соблюдать диету?

У меня диабет II типа. Регулярно принимаю сахаропонижающие препараты. Обязательно ли соблюдать диету?

М. С. Холин, Волгоградская обл.

Да, обязательно. Если этого не делать и просто повышать дозы лекарств, может повыситься риск осложнений.

К. Ю. Симонян, эндокринолог