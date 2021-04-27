Дедушки должны беречь своих бабушек

Казалось бы, человек не должен жить в одиночестве. Это противоестественно для нашей природы. И вроде бы в коллективе всем комфортнее. Но мне самой никогда не нравилось жить в коммуне, даже если в ней жили ближайшие родственники.

Какое-то время пришлось делить жилье с сестрой мужа, свекровью и свекром. Да и у меня в детстве была большая семья. Нас у мамы с папой было 4 детей. С семьей мужа конфликтов не было. Наверное, потому что все с утра уходили на работу, возвращались поздно. Выяснять отношения было некогда.

Потом мы своей семьей стали жить отдельно. Я всегда хотела, чтобы сын, когда повзрослеет, жил самостоятельно. Так и получилось. В моем доме сейчас тишина и покой, это меня не тяготит.

Я хожу в гости к своим знакомым и родственникам, которые живут большим коллективом — родители, дети, внуки. И всегда думаю, как можно жить в таком общежитии? Как уединиться, если плохо себя чувствуешь или хочется просто отдохнуть?

В своем доме я радуюсь тишине и покою. Могу работать без устали, а если захочу, то отдыхаю, читаю. В общем, никому ничего не должна и не обязана. У нас с мужем две отдельные комнаты. У каждого свои привычки, изучили за всю жизнь друг друга, поэтому живем тихо и мирно.

Мама моя уже больше 10 лет одна, после того как ушел из жизни отец. В одном с ней поселке живут моя средняя сестра и младший брат, но у всех собственное жилье.

Как-то я спросила у мамы, может ли она сойтись с мужчиной? Она сказала, что нет. В таком возрасте трудно срастись двум людям душой и сердцем. Когда умер папа, маме было 70 лет. Мужчины же хотят, чтобы с ними была женщина без внуков и детей, думают прежде всего о своем благополучии. Чтобы вела хозяйство, готовила, стирала… В пожилом возрасте нужно иметь хорошее здоровье, чтобы взвалить на себя такую ношу. У моей мамы точно его нет. Я ее понимаю. Что она получит от такого сожительства? К ней приезжают внуки, мы с сестрами и братом. Стараемся все проблемы решать. Дедушка-то получит кухарку, домработницу. А ей это надо? И нам точно не надо, чтобы она взваливала на себя такую ношу.

Считаю, что дедушки должны беречь своих бабушек, тогда и в старости не придется искать, к кому приклониться. Как говорит моя мама, старые деревья нельзя пересаживать, они плохо это переносят.

Елена, Ивановская обл.