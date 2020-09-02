Каждый год обостряется язва…

Мужу 49 лет. Уже лет двадцать страдает язвенной болезнью. Почти каждый год с обострением ложится в больницу. Можно ли избавиться от язвы или хотя бы уменьшить частоту приступов?

Маргарита Ивановна, Псковская обл.

Я всегда интересуюсь у пациента, которого беспокоит запущенная язвенная болезнь, насколько полно он обследован. Прошел ли эндоскопическое или рентгенологическое (если человек не может проглотить зонд) исследование. А главное, сдал ли анализы на хеликобактер пилори. Именно эта бактерия — основная причина возникновения язвенной болезни. Бывает, люди лечатся от язвы долгие годы, пока не обследуются на хеликобактер. Этот тест сегодня обязателен. Ученые, открывшие бактерию несколько десятков лет назад, получили Нобелевскую премию. Хеликобактер пилори есть у большинства людей, но нормальная или сниженная кислотность неблагоприятна для инфекции, и она дремлет. А при повышенной секреции кислоты возникают благоприятные условия для размножения микробов, которые живут под слизистой и любят кислую среду. В ней бактерии размножаются и выделяют токсин, поражающий слизистую и вызывающий воспаление, эрозию, язву. Если хеликобактер не лечить, слизистая истончается. Это приводит к ее атрофии, появлению новообразований. Нелеченая инфекция грозит раком желудка.

Язвенная болезнь может возникнуть еще в молодости, например, у студентов. Они часто нервничают во время сессии, неправильно питаются. К возникновению болезни существует генетическая предрасположенность. Склонность к язвенной болезни обычно передается по мужской линии. Заразиться можно и через общую посуду, поэтому обследоваться необходимо всем членам семьи. Вашему мужу надо меньше нервничать, хорошо питаться, придерживаться режима труда и отдыха. Стрессы, гормональный сбой, злоупотребление лекарствами, раздражающими слизистую и усиливающими секрецию, приводят к обострению язвы. Нередко язва возникает на фоне нервного потрясения, например, после смерти близкого человека или развода.

А. С. Токарева, гастроэнтеролог, врач высшей категории