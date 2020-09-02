Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь.

Рецепты здоровья

Актуальная тема

Теряем слух

profuter
Теряем слух

Теряем слух

Какие причины чаще всего вызывают снижение слуха.

Тугоухость бывает кондуктивная, когда страдает барабанная перепонка, слуховые кости. Причинами могут стать хронические отиты, гипертрофия аденоидов, частые насморки, особенно у детей. Из-за анатомических особенностей простуда у них почти всегда сопровождается проблемами в ушах. А именно: в барабанных полос­­тях скапливается жидкость, слизь, которая ограничивает подвижность перепонки и костей. В результате ухудшается слух. К счастью, это обратимо, потому что поддается лечению.

Нейросенсорная туго­ухость — повреждения внутреннего уха — у детей чаще врожденная. Это или тугоухость высокой степени, или глухота. Появляются проблемы со слухом и после перенесенных вирусных инфекций: кори, краснухи, менингитов. Необратимая глухота бывает после лечения некоторыми антибиотиками.

У взрослых слух нарушается чаще всего после травмы, тех же менингитов и лечения антибиотиками. Отдельный разговор о самой распространенной патологии среднего уха — отосклерозе. Это когда перестает двигаться крайняя косточка уха (связка становится неэластичной) — стремя, — которая должна передавать колебания из среднего уха во внутреннее.

По статистике людей, страдающих хроническими отитами, 1,5-3% в мире. Тугоухих 500 млн человек, в России — 13 миллионов. После слухо­улучшаю­щих операций при хронических средних отитах 75-80% пациентов выздоравливают. Остальные идут на повторную операцию. Их бывает и две, и три… Речь идет об операции по реконструкции среднего уха — восстановлении анатомических структур. У пациентов, страдающих различными хроническими отитами, нарушается целостность барабанной перепонки и становятся неподвижными слуховые кости. Задача хирурга — восстановить барабанную перепонку и наладить звукопередачу. Слуховые косточки хирург заменяет протезами, чаще всего титановыми. Лишь у некоторых пациентов заживление или приживление имплантов не происходит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Close
Close

Похожие статьи