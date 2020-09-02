Теряем слух

Какие причины чаще всего вызывают снижение слуха.

Тугоухость бывает кондуктивная, когда страдает барабанная перепонка, слуховые кости. Причинами могут стать хронические отиты, гипертрофия аденоидов, частые насморки, особенно у детей. Из-за анатомических особенностей простуда у них почти всегда сопровождается проблемами в ушах. А именно: в барабанных полос­­тях скапливается жидкость, слизь, которая ограничивает подвижность перепонки и костей. В результате ухудшается слух. К счастью, это обратимо, потому что поддается лечению.

Нейросенсорная туго­ухость — повреждения внутреннего уха — у детей чаще врожденная. Это или тугоухость высокой степени, или глухота. Появляются проблемы со слухом и после перенесенных вирусных инфекций: кори, краснухи, менингитов. Необратимая глухота бывает после лечения некоторыми антибиотиками.

У взрослых слух нарушается чаще всего после травмы, тех же менингитов и лечения антибиотиками. Отдельный разговор о самой распространенной патологии среднего уха — отосклерозе. Это когда перестает двигаться крайняя косточка уха (связка становится неэластичной) — стремя, — которая должна передавать колебания из среднего уха во внутреннее.

По статистике людей, страдающих хроническими отитами, 1,5-3% в мире. Тугоухих 500 млн человек, в России — 13 миллионов. После слухо­улучшаю­щих операций при хронических средних отитах 75-80% пациентов выздоравливают. Остальные идут на повторную операцию. Их бывает и две, и три… Речь идет об операции по реконструкции среднего уха — восстановлении анатомических структур. У пациентов, страдающих различными хроническими отитами, нарушается целостность барабанной перепонки и становятся неподвижными слуховые кости. Задача хирурга — восстановить барабанную перепонку и наладить звукопередачу. Слуховые косточки хирург заменяет протезами, чаще всего титановыми. Лишь у некоторых пациентов заживление или приживление имплантов не происходит.