Мигрень или инсульт?

В последнее время перед приступами мигрени у меня нарушается четкость зрения, начинает заплетаться язык и даже немеют руки. Это же признаки инсульта!

А. Ф. Бурова, Московская обл.

Каждый приступ — уже риск…

Мигрень является одним из факторов риска инсульта, инфаркта миокарда и перемежающейся хромоты. Это новые данные, ставшие известными недавно. Острое нарушение мозгового кровообращения может произойти при мигрени у женщин до 45 лет. Если приступ мигрени сопровождается нарушением зрения, риск повышается вдвое. Наличие 12 таких приступов в год увеличивает риски в 4,5 раза. Если же женщина курит или принимает гормональные контрацептивы в таблетках, риски уже в 7 раз выше. Поэтому сейчас врачи не разрешают женщинам с мигренями принимать контрацептивные и менопаузальные таблетки с эстрогенами.

Развитие инсульта при мигрени чаще связано со сгущением крови и формированием тромбов, воспалением в сосудах головного мозга и другими сосудистыми нарушениями. Так что людям, страдающим мигренью, нужно следить за состоянием своей сердечно-сосудистой системы.

Надо уметь отличать предвестники приступа — утомляемость, зевоту, головокружение. И уже на этом этапе принимать противомигренозный препарат. Важно соблюдать режим сна и отдыха. Избегать стрессов и голодания, пищевых провокаторов мигрени. Это позволит снизить число ее атак.

Как отличить мигрень от ишемии мозга

Перед приступом мигрени мелькание пятен и мушек перед глазами, нарушение речи и осязания возникают последовательно. При инсульте же появляется сразу несколько нарушений: человек не может улыбнуться и ответить на простой вопрос, поднять руку или ногу. И еще. Когда у человека нарушается зрение при инсульте, он видит черное или серое поле. А пациент с мигренью видит яркие пятна.

Стоит ли вызывать скорую помощь

Да! Когда приступ затягивается, а состояние усугубляется, стоит вызвать скорую помощь. Врачи должны отвезти больного в сосудистое отделение больницы, чтобы установить диагноз и принять меры. При истинном инсульте важно как можно быстрее начать лечение. Человеку с тромбом в мозге или в сердце вводятся лекарства для его растворения, чтобы избежать осложнений. В идеале с момента первых проявлений инсульта до начала тромболизиса должно пройти 60 минут, максимум — 4 часа. Помните эти цифры!