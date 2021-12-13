Для Марии из Старого Оскола, автора письма «С кожей творится что-то ужасное» («Айболит» №8 за 2021 г.).

Больше воды, меньше химии, полноценное питание — обязательно придерживайтесь этих правил. Мне эндокринолог советовала использовать кремы и лосьоны с большим (20%) содержанием мочевины. Лет с 15 у меня кожа зимой превращалась в чешую. С годами я отказалась от гелей для душа, использую только простое детское мыло. Гели плохо смываются, от них кожа становится еще суше, расход лосьона увеличивается (подозреваю, что так и задумано производителями). А после обычного детского мыла кожа становится лучше.

Еще попробуйте попить льняное масло — 1 ст. ложку утром натощак, потом в течение дня во время еды. Добавьте в рацион молотое льняное семя: залейте 1-2 ст. ложки стаканом горячей или теплой воды, настаивайте 5 минут. Получается что-то вроде жидкого киселя, приятного на вкус. Из рациона желательно исключить сахар в любом виде.

Наталья, Бердск