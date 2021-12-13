У вас запоры: как наладить стул

На наши вопросы отвечает гастро­энтеролог, врач высшей категории Вадим Алексеевич Харитонов.

— Какой стул считается нормальным?

— В толстом кишечнике остатки пищи перемешиваются, всасывается вода, образуются каловые массы и продвигаются к выходу — прямой кишке. Там стенка растягивается, у человека появляется позыв на дефекацию, и кал выводится наружу. Чтобы кал полностью прошел по кишечнику, надо минимум 20 часов и максимум 3 суток. Когда кал находится в толстой кишке дольше, он становится твердым, похожим на овечий.

— Как понять, что есть запор?

— Если опорожнение кишечника происходит реже трех раз в неделю, кал твердый или овечий, приходится напрягаться при дефекации или помогать, нажимая на живот, удалять кал из прямой кишки пальцами или с помощью клизмы, а также если после дефекации остается ощущение, что кишечник не полностью опорожнился.

— Где болит живот при запорах?

— Чаще всего — внизу живота справа (в области аппендикса). Боли могут быть ноющими, тупыми, жгучими, схваткообразными. Как правило, боли никуда не отдают, усиливаются при приеме пищи, уменьшаются после опорожнения кишечника и отхождения газов. Не возникают ночью и не мешают спать.

— А если запоры только начались?

— Надо пить натощак воду с медом. В стакане теплой воды растворите ложку меда и выпейте утром натощак за один раз. Затем на 5 минут сядьте на корточки, слегка опустив голову. Такая поза запускает работу кишечника. Поможет и тем, кто страдает хроническими запорами.

Еще один способ: добавьте в стакан теплой воды лимонный сок (вкус должен быть кислым). Выпейте за один раз утром натощак, а потом еще в обед и вечером. Опорожнение кишечника случится в этот же день или утром следующего дня. Такое лечение запоров не подходит при гастрите, язве и повышенной кислотности желудочного сока.

— Отчего может начаться запор?

— Из-за неправильного питания, в том числе, если в рационе мало пищевых волокон. Если человек находит причины вовремя не ходить в туалет, кал задерживается в кишечнике, твердеет… Еще одна причина запора — на работе приходится много сидеть, а вечера проводите у телевизора или зависаете в интернете. Кишечник в таком случае вполне может устроить забастовку. Чтобы стул был регулярным, нужна физическая активность — не меньше часа 3 раза в неделю. Ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, используйте каждую минуту, чтобы поддерживать себя в форме. Также причиной запора могут быть некоторые лекарства (например, диуретики, антидепрессанты, препараты железа).

— Чем опасна задержка стула?

— Обостряется геморрой, появляются анальные трещины, возможно выпадение прямой кишки — так случается у 7 из каждых 10 пациентов, которые обращаются к гастроэнтерологу с хроническим запором. Появляется синдром раздраженного кишечника — когда то понос, то запор. Запоры провоцируют появление колита и аллергии, в организм не поступают нужные витамины и минералы, человек становится раздражительным, страдает от депрессии и невроза, жалуется на хроническую усталость.

— Что надо срочно делать при запоре?

— Клизма — самое популярное слабительное в домашних условиях. Причем убирает кал из кишечника моментально. Но лучше выпить на ночь стакан кефира. Он отлично помогает при запоре.

— Когда пора обращаться к врачу, а не заниматься самолечением?

— Когда кефир, чернослив натощак и теплая вода с медом не помогают. Если однажды в кале заметили кровь или изменился его внешний вид. Должно насторожить, если сильно похудели, хотя рацион остался прежним, появились боли в животе или дискомфорт перед или после дефекации, запор сменяется поносом, появились боли в прямой кишке. А еще пропал аппетит и появилось отвращение к определенным продуктам. И самое важное, что должно насторожить: в семье были случаи рака толстой или прямой кишки, язвенного колита или болезни Крона.