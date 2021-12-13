Солёные ванны для ног

Лечебные ванны для ног лучше делать с крупной морской солью серого оттенка.

Не стоит брать пищевую мелкую — во время обработки она теряет часть полезных микроэлементов. Любая соль агрессивна: она раздражает кожу. Поэтому ванночки нужно делать 2-3 раза в неделю. Длительность каждой процедуры — не более часа. Если кожа слишком чувствительная, 20-30 минут.

Морская соль снимает отеки и острую боль в стопе после перелома или растяжения, избавляет от усталости и тяжести в ногах, от грибка ногтей и потливости. В ванной или сауне растирайте тело скрабом с морской солью. Это хорошая антистрессовая процедура, которая обновляет кожу и помогает снять усталость. Ванночки с солью рекомендуется делать при артрите и других заболеваниях суставов. Температура воды должна быть +38°С, а длительность процедуры — не более 20-30 минут. В лечебных целях ванны принимают через день, для профилактики достаточно одной-двух процедур в неделю. Для лучшего результата, помимо соли, добавляют эфирные масла, экстракты трав.

* Чтобы снять усталость. Если к вечеру в стопах появилась тяжесть и усталость, сделайте крапивный настой из 4 ложек измельченной травы и стакана воды. Потом разведите в горячей воде стакан соли и добавьте туда травяной настой. После процедуры появится легкость в стопах, спадут отеки.

* На ранних стадиях варикоза в кипятке растворите 2 ст. ложки соцветий липы и полстакана морской соли. Когда раствор остынет, добавьте розмариновое эфирное масло. Такие процедуры нужно делать через день на протяжении двух месяцев. Уйдет отечность, сосуды станут крепкими и менее заметными.

* Если стопы сильно потеют. В воде растворите стакан соли и пару ложек коры дуба, запаренной в кипятке. Если делать такие процедуры через день в течение двух недель, стопы станут меньше потеть.

* От грибка ногтей и стопы. Потребуются соль и йод. В кипятке растворите стакан соли и добавьте 1 чайн. ложку йода. Делайте ванночки с солью и йодом для ног в течение месяца через 1-2 дня. Это поможет избавиться от грибка.

* Кожа сохнет и шелушится? Смешайте стакан соли, 1/2 стакана соды, 2 ст. ложки растительного масла и добавьте в смесь эфирные экстракты лаванды, герани или имбиря. Уже после первой процедуры кожа станет мягкой. Аромат эфирных масел успокаивает и расслабляет.

* После стресса реабилитация нужна не только телу, но и нервной системе. Успокоиться и избавиться от него поможет хвойно-солевая ванна. Сделайте настой на еловых или сосновых иглах и шишках. Просто залейте их кипятком и дайте настояться. Потом разведите в горячей воде 1 кг соли и добавьте хвойный настой. После 15-минутной процедуры появляется душевная гармония и спокойствие, улучшается настроение.

* Если кожа стоп стала жесткой и грубой, делайте молочно-солевые ванночки. Можно использовать молоко или сливки. Смешайте стакан соли и 1/2 стакана любого молочного продукта. Для усиления эффекта можно добавить и сухое молоко. Такой раствор смягчает и очищает кожу, борется с грибком.

М. Н. Усаян, фитотерапевт