Перед сном лежу «на гвоздях», и нос дышит!

Для Динары из Дагестана, автора письма «Лор сказал: «И у меня не дышит нос, но я же живу» («Айболит» №18 за 2019 г.).

Аллергию я заработала внезапно…

Как человек, который сроду не носил носовых платков, я даже не понимала, что это за кошмар, когда нос не дышит годами! Ну подумаешь, нос не дышит, это же не голова болит — так я думала…

Аллергию я заработала внезапно, после того как испробовала на лице индийский крем с какими-то специями. Появились сопли, слезы, зуд в уголках глаз и непроходящая заложенность носа. Еще денег тогда не было и регистрации — к врачам не попадешь!

Носовые платки покупала упаковками

В общем, когда моя жизнь превратилась в один сплошной сопливый ад, пришлось-таки разориться на лора. Та «обрадовала», что вазомоторный ринит уже никогда не пройдет, придется сделать операцию для исправления перегородки или вкалывать в нос сокращающие уколы. Но есть последний шанс, что может помочь и простая «кукушка» (когда тебе из одной ноздри в другую переливают воду, ты лежишь и вслух говоришь «ку-ку, ку-ку»). Так вот «кукушка» плюс «Изофра» принесли облегчение на пару месяцев. Но потом фонтан из соплей заработал с новой силой.

Пошла к другому врачу. Он без лишних вопросов отправил к аллергологу, сказав, что без его диагноза ничем помочь не сможет. Аллерголог захотел кучу анализов на общую сумму тысяч в десять. Таких денег у меня не было. Поэтому в ближайшие два года перешла на подручные средства. Что только не пробовала! На моем рабочем столе до сих пор по старой памяти стоят «Синупрет» и «Аллергодил» как наиболее работающие лекарства. На полочке в ванной заготовлены «Долфин» и даже внушительных размеров кружка Эсмарха для промываний носа. В аптечке припасены «Доктор МОМ» и «звездочка». А народные средства типа свежей свеклы в нос я уже и не перечисляю. Носовые платки покупала упаковками, они поджидали меня во всех уголках квартиры, потому что очередное «извержение вулкана» начиналось подло и внезапно. Кстати, самолечением я худо-бедно избавилась от регулярной сопливости. Осталась только пара ярких приступов в течение дня. Но самая ужасная проблема по-прежнему угнетала. Как только я принимала горизонтальное положение хотя бы на две минуты, нос моментально переставал дышать. Наглухо. Больше двух лет заснуть я могла только с сосудосуживающими каплями, которыми можно пользоваться не дольше недели. Я их капала подряд два года. И боялась за последствия.

Нос задышал без капель!

Избавление пришло в один воистину прекрасный день, неожиданно и негаданно! В свое время мы по рекомендации врачей купили для мужа аппликатор Ляпко — резиновую полоску с иголками для лечения остеохондроза. Вот на него-то я внезапно и решила лечь перед сном. Почему, зачем — понятия не имею. Пристроила аппликатор на подушку так, чтобы он проходил по всей шее, начиная от середины затылка и заканчивая 7-м позвонком. Минуты через три нос задышал! Сам собой. Без всяких капель. Я честно отлежала на коврике 10 минут, нос дышал самостоятельно, но в чудо я не верила. Думала, что без аппликатора за пять минут все вернется обратно. На ночь снова закапала лекарство.

На второй день после десятиминутки на аппликаторе нос дышал уже настолько хорошо, что я легла спать без капель. И всю ночь спала спокойно. И вот уже три месяца каждый вечер перед сном лежу «на гвоздях». Нос свободно дышит в течение дня и ночи — когда чуть лучше, когда чуть хуже, но эти «чуть» несущественны, капли не нужны. Очень надеюсь, что аппликатор поможет еще хоть одной несчастной сопливой душе.

Наталья, Московская обл.