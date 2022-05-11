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Горчичники от кашля

Горчичники от кашля

Этот способ лечения лучше применять при первых же признаках простуды, осложненной кашлем.

Горчичники хорошо прогревают, усиливают кровообращение, улучшают доставку кислорода к бронхам и легким. Их можно ставить и при застарелом кашле, чтобы ликвидировать застойные явления в легких. Отхождение мокроты заметно ускоряется, больному становится легче дышать. Но горчичники бесполезны, если заболевание вызвано вирусной инфекцией.

Куда лучше ставить горчичники, чтобы лечение принесло результат? При кашле их ставят на грудь и верхнюю часть спины — между лопатками и под ними. Можно наложить горчичники на ступни ног и на икры, надев для лучшего эффекта теплые шерстяные носки. Поместите горчичники в неглубокую миску с умеренно горячей водой, несколько секунд подержите и сразу приложите к телу. Укройте больного махровым полотенцем и одеялом.

Еще один полезный совет — не надо слишком долго держать горчичники, пользы от этого не прибавится, а вот ожог можно получить. Максимальное время этой процедуры — 15-25 минут, но достаточно подержать горчичники и 5-10 минут. Если появился дискомфорт, лучше их сразу же снять. Эту процедуру делают максимум 4 дня подряд, желательно перед сном. Если же она не приносит видимых результатов, лучше с кашлем бороться другим методом.

После процедуры аккуратно уберите остатки горчицы полотенцем. При сильном покраснении смажьте кожу маслом. Больному лучше какое-то время не вставать, поэтому горчичники обычно ставят перед сном. Для лучшего прогревающего эффекта неплохо бы выпить чая с малиной или молока с кусочком сливочного масла и медом.

Кому и когда не стоит ставить горчичники? Любые прогревающие процедуры, в том числе и горчичники, противопоказаны при высокой температуре, ознобе и лихорадке. Это даст слишком большую нагрузку на сердце. Лучше подождать, пока температура спадет. Их нельзя прикладывать на область сердца, почек, костные выступы и молочные железы, а также на места воспалений и родинки.

P. S. Перед процедурой убедитесь, что срок годности горчичников не закончился. Горчица не должна осыпаться.

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