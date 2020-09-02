Мой диагноз — меланома

Для Светланы из Волгоградской обл., автора письма «Родинка вдруг стала расти» («Айболит» №13 за 2020 г.), и не только.

Все началось с удаления родинки в 2014 году. Во время гистологического исследования в лаборатории допустили ошибку. Я не знала, что новообразование оказалось злокачественным. Это я поняла через год, когда случился рецидив. Официально с этим диагнозом живу с 2015 года. Были операции, таблетки, капельницы, уколы — много всего. Сейчас я на стадии наблюдения, ничего не принимаю и не капаю. Пишу для тех читателей «Айболита», которые борются с этой болезнью сейчас.

Надо уметь фильтровать информацию об этом недуге. Лучше вообще ничего не читать, если не мыслите критически и все воспринимаете близко. Не стоит воспринимать на свой счет плохие прогнозы и чужие трагические истории. Подпитывайтесь полезной информацией.

Итак: увидев на теле родинку, которая растет, меняет форму, цвет, включайте голову.

* Соберитесь с силами и идите к врачам. Это то, что некоторые, к сожалению, не делают и пытаются лечиться другими способами.

* Дайте себе время принять ваш диагноз. К нему надо привыкнуть, понять его, осознать. Плакать, страдать, кричать, быть в депрессии какое-то время — это нормально. Нужно пройти этот путь, чтобы потом были силы и стимул идти дальше. В начале болезни важно сделать рывок, чтобы дойти до врачей.

* Найдите хороших врачей. Идите в больницу своего города. Иногда есть смысл сразу поехать в более крупный город. Узнайте, что доктора могут вам предложить. Если это химиотерапия, не сопротивляйтесь. Если это таблетки, принимайте их. Если это операция, соглашайтесь на нее. Важно запустить процесс лечения, а уже дальше можно работать со своим психическим состоянием. Нужно пройти все стадии принятия болезни: попрощаться с жизнью, поздороваться с ней снова — и жить! И снова быть счастливыми! Или несчастными… Это уж вам решать. Люди, доверяйте врачам, выполняйте все рекомендации и не опускайте руки!

Ульяна Шкатова, Владимирская обл.