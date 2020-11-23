Лечебные мази от варикоза

Чесночная. Тщательно измельчите белый чеснок и размешайте со сливочным маслом (1:2). Намажьте мазь на пораженные болезнью места, обмотайте пергаментной бумагой и закрепите фиксирующей повязкой из бинта. Оставьте такой компресс на одну ночь, после чего смойте остатки мази теплой водой. При легком раздражении или шелушении смажьте кожу детским кремом.

Из ядер грецкого ореха. Горсть (около 50 г) измельченных ядер грецких орехов залейте 1 стаканом подсолнечного масла. Настаивайте в течение одной недели, после чего нагревайте смесь на водяной бане в течение часа. Процедите и смазывайте пораженные места несколько раз в день.

Кислое молоко с полынью. Смешайте растолченную полынь с кислым молоком до кашице­образного состояния. Добавьте в смесь немного вазелина или сливочного масла. Тщательно перемешайте и поставьте емкость со смесью в холодильник на нижнюю полку на 30 минут. Готовую мазь наносите на пораженную кожу мягкими массажными движениями. Кроме того, мазь можно использовать для холодных компрессов. Для этого намажьте ее на марлю, оберните ноги и оставьте на ночь. Повторяйте эту процедуру каждый вечер в течение 5 дней. Затем сделайте перерыв на 3 дня, после чего снова проведите курс лечения.

Каланхоэ. Смешайте измельченные в кашицу свежие листья каланхоэ с вазелином (2:1). Нас­таивайте ночь в хо­лодильнике на нижней полочке. В течение 7 дней втирайте мазь перед сном в по­раженные участки ног круговыми легкими движениями.

Из цветков календулы. Сначала на водяной бане растопите 200 г свиного жира. Добавьте к нему 50 г свежих измельченных цветков календулы. Подержите на огне минуты три, по­мешивая, затем выключите плиту, накройте сковороду крышкой, укутайте и оставьте до утра. Утром немного подогрейте и отожмите цветки. Жмых выбросьте, а мазь разлейте по баночкам и храните в холодильнике. Смазывайте мазью поврежденные вены 2-3 раза в день или делайте компрессы, которые меняйте каждые сутки. Курс компрессов — 2 недели.

В. Я. Федотов, народный целитель, Ярославская обл.