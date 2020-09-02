Коварная молочница

Зачастую неправильное лечение молочницы приводит к тому, что основные симптомы пропадают, а болезнь переходит в менее заметную хроническую форму. А ведь постоянно тлеющий очаг заболевания серьезно вредит здоровью.

■ Длительное вялотекущее воспаление слизистой влагалища может пойти вверх и распространиться на органы малого таза, привести к спаечным процессам и, как итог, к бесплодию.

■ Грибковая инфекция может распространиться и на мочевой канал. Воспалительный процесс в этой области называют уретритом. Учащенные позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся сильным жжением, болью, говорят о том, что кандиды обжились в уретре. Последствия молочницы могут проявиться и во внутренних органах — почках, мочеточниках, мочевом пузыре.

■ Вещества, выделяемые грибками, день за днем подавляют рост естественной полезной флоры. Это усугубляет и без того нездоровое состояние слизистой влагалища.

■ Продукты жизнедеятельности грибков постепенно всасываются в кровь и отравляют организм. Это может вызвать аллергические заболевания — бронхиальную астму, атопический дерматит, крапивницу. Кроме того, это влияет и на психику. При хронической молочнице женщины часто бывают в плохом настроении, подвержены хандре и депрессии.

■ Грибки из интимной зоны могут заселить анальную область и вызвать кандидоз кишечника. А это не только постоянный зуд, но и нарушение нормальной работы органа, колиты, диареи, дискомфорт.

■ Кандидоз часто сопровождается развитием герпеса в пораженной зоне, так как иммунная система подавлена.

■ Грибки могут способствовать развитию онкологических заболеваний. При хроническом кандидозе возрастает риск развития папилломавирусной инфекции шейки матки, что может привести к появлению злокачественного поражения.

■ Для беременной женщины опасность возрастает в разы. При попадании грибков в полость матки возможно инфицирование оболочки плода. А это может привести к преждевременному излитию околоплодных вод и прерыванию беременности. В тяжелых случаях бывает и внутриутробное заражение плода. Если не вылечить молочницу до родов, малыш может подцепить грибок, проходя по зараженным родовым каналам. А это прямой путь к дисбактериозу кишечника и большим проблемам у новорожденного.

И. С. Березина, гинеколог, врач высшей категории