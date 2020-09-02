Детей в Италии любят все

«Ну он же еще маленький!» — эту фразу итальянцы повторяют повсеместно, даже если чаду уже впору вести самостоятельную жизнь. Недаром итальянскую детвору считают самой разнузданной во всей Европе. Если ты ребенок, то тебе можно буквально все!

Никаких наказаний

Итальянцы в буквальном смысле залюбливают своих детей, даже если те натворили за день столько, что отстаивали бы сутки в углу, если бы жили в России. Там же наказывать за проступки не считают нужным, потому что самое главное в жизни — это любовь и тепло, которыми ты обязан делиться.

Самое интересное, что любят детей в Италии не только родители и добродушные бабули и тетушки, но и официанты в барах, продавцы в магазинах и случайные прохожие. Вполне обыденное явление, когда дядечка останавливается и начинает говорить с ребенком, треплет его по щеке, покупает шарик и идет дальше. Умиляться — это поразительная черта не только сердобольных итальянок, но и брутальных итальянских мачо. Кстати, собачки и котики вызывают абсолютно такой же восторг. Да и щетинистый бородач, тискающий маленькую собачку, — обычное дело.

Мальчики — мамины, девочки — папины

Итальянские отцы считаются одними из лучших — они милы, заботливы и невероятно добры. И в отличие, например, от наших мужчин, мечтают о дочке. Все дело в том, что в Италии чувствуется четкое разделение по привязанностям: мальчики привязаны к мамам, а девочки — к отцам. Мама для мальчика в буквальном смысле божество. Это и самая красивая на свете женщина, да и в принципе самая-самая. Что примечательно, итальянские мужчины не считают, что воспитание детей — это женская обязанность. Так как мамы проводят время с ребенком, пока отец на работе, то всю остальную часть по уходу за ним на себя взваливает отец. Поэтому в выходные на площадках гуляют одни только папы.

Становятся родителями итальянцы только в глубоко сознательном возрасте. Средний возраст молодой мамы — 32-35 лет, а вот второго ребенка предпочитают рожать уже после 40. Семей с тремя детьми в Италии практически нет.

Интересно обстоит дело с итальянской свадьбой, которая обязана быть до безобразия пышной и дорогой. По этой причине вполне обычное явление, когда ребенок рождается в гражданском браке. А бракосочетание переносится на тот момент, когда в семье будут «лишние» деньги. Чаще всего к этому моменту чадо уже почти взрослое.

Грудью кормят максимум до года

В Италии женщина считает нормальным кормить грудью максимум до года, при том что понемногу отлучать ребенка от груди начинает уже с 6 месяцев. На тех, кто кормит детей до двух лет, итальянская мама не только косо посмотрит, но и выскажет резкое неодобрение. Кстати, прилюдное кормление в Италии тоже не одобряют, считая этот процесс невероятно интимным. Женщину, которая кормит малыша в ресторане, попросят выйти из зала. Но претензий к итальянцам быть не может — буквально любое место в стране имеет комнату матери и ребенка.

Каза-фамилья

В Италии нет государственных детских домов. Конечно, не потому, что там нет сирот. Просто итальянцы сделали все возможное для создания самого счастливого детства абсолютно всех детей, придумав каза-фами­лью. В этом заведении воссоздается семья по всем понятиям. Обязательно есть «мама», «папа» и не более 12 детей разного возраста, между которыми складываются братские отношения. Живет такая семья в отдельном частном доме, и дети там по-настоящему счастливы!

Спокойствие, только спокойствие…

Если ребенок вдруг устроил истерику, родители не будут смущаться и волоком тащить его домой, а окружающие и ухом не поведут. Даже итальянские психологи говорят, что плач — это естественный процесс очищения от сильных эмоций. Ребенок плачет не потому, что хочет вас опозорить, он выражает страх, сожаление… Если каждый раз останавливать слезы, малыш привыкнет скрывать чувства и будет считать свои ощущения ненормальными. Поэтому лучше всего показать неравнодушие: улыбнуться, приобнять или положить руку на плечо.