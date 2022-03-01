Для глаз опасна любая травма

С наступлением весны офтальмологов особенно часто посещают жертвы работ на земле. Как без вреда для глаз открыть дачный сезон, рассказывает Н. И. Левинская, офтальмолог, врач высшей категории.

– Какие травмы глаз чаще всего случаются на даче?

– Любое повреждение для глаз опасно. Попадание пыли, земли в конъюнктивальную полость – уже травма. Уже это может вызвать банальный конъюнктивит, то есть воспаление наружной оболочки глаза. Он покраснеет, появится чувство инородного тела, потекут слезы. Поэтому на даче должен быть набор капель. Самые простые – наши российские, например «Альбуцид». Если это конъюнктивит или инородный объект, то нужно закапать побольше этих капель.

– Побольше – это сколько?

– Две-пять или даже десять капель. И, в общем-то, на этом все заканчивается.

Еще бывает, в глаз попадают песчинки. Они могут повредить роговицу. Как правило, страдает ее наружная оболочка (эпителий) – очень чувствительная ткань. Если оголяется даже доля миллиметра ее площади, то симптомы уже нестерпимые (слезотечение, светобоязнь, нежелание открывать глаз). Это так называемая эрозия роговицы. Здесь лечение другое.

– Чем оно отличается от первого случая?

– Первое, что надо сделать, – закапать дезинфицирующие капли или антибиотики. Дело в том, что оголенная поверхность – это все равно что оторвать кусочек кожи на теле. Инфекция может присоединиться быстро, поэтому необходимы антибиотики и препараты, которые заживляют. Их много, начиная от искусственной слезы, капель и заканчивая «Солкосерилом». Это более вязкие препараты, они продаются в тюбиках. И, как правило, хорошо помогают.

– Какие еще случаются травмы на даче?

– Когда мы обрезаем или рубим сучья, и их кусочки попадают в полость глаза. Возникает тупая травма. Как правило, это заканчивается опять же эрозией. И лечение примерно то же самое.

Надо помнить: если предстоит серьезная работа – рубка дров, забивание гвоздей, манипуляции с кувалдой, то нужно надевать специальные защитные очки. Потому как самые опасные травмы случаются из-за маленьких металлических частиц. Они летят очень быстро, очень острые и легко пробивают глаз.

Осколок может застрять в склере (плотной белой части глаза), и это лучший вариант! Еще может попасть в роговицу – тоже не страшно: его можно оттуда убрать. Но если пролетает дальше, то это уже проникающее ранение. Нарушается целостность глаза. И если удар очень сильный, тогда частица пролетает в полость стекловидного тела вплоть до сетчатки.

Банальные травмы легко лечатся, даже если осколок попадает в роговицу. Доктор капает анестезирующие капли и обычной инъекционной иглой осколочек вынимает.

– Обращаться к врачу в таком случае обязательно?

– Конечно. Кроме того, когда люди пилят металл, возможны и ожоги глаз. Осколок входит в роговицу – и вокруг образуется небольшой ожог. Его можно убрать инъекционной иглой. И на этом все заканчивается. Но опять же капать капли, антибиотики необходимо.

P.S. О технике безопасности должен помнить каждый. Уезжая на дачу, имейте при себе препараты для глаз и не забывайте о защитных очках.