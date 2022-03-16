Пихтовое масло вместо мазей и таблеток

Приобрести это целебное масло в аптеках не составит труда. Как и когда его можно применять?

* При стенокардии. Во время приступа в область сердца втирайте масло пихты 3-4 раза в день. Боль может пройти уже с первого втирания.

* Беспокоит ревматоидный полиартрит? Распарьте в ванне суставы и втирайте пихтовое масло 2-3 раза в день. Оберните суставы компрессной бумагой, положите сверху мешочек с разогретой морской солью и укутайте.

* От бронхита, воспаления легких. В эмалированную посуду налейте 0,5 л кипятка, добавьте 5 капель масла, накройтесь над посудой одеялом с головой и подышите паром 5-10 минут. Чистое пихтовое масло вотрите в кожу грудной клетки и наденьте теплые шерстяные вещи.

* При хроническом колите и энтерите. Растворите 5 капель масла в 100 мл дистиллированной, можно и кипяченой, воды, перемешайте и принимайте по 50 мл 3 раза в день до еды.

* Как облегчить симптомы радикулита, плексита, миозита и других заболеваний периферической нервной системы? Перед применением пихтового масла тело нужно распарить в ванне или под душем, а затем осторожно растереть кожу маслом. Курс лечения – 10-15 процедур.

* От зубной боли. Смочите ватный тампон пихтовым маслом и приложите его к десне больного зуба или поместите его в дупло больного зуба, если оно есть. Держите 5-8 минут на внешней стороне десны, а потом столько же на внутренней.

* При ангине. Накрутите на палочку вату, смочите пихтовым маслом, слегка отожмите и круговыми движениями смажьте миндалины. Делайте это 3-4 раза в день. Курс – 2-3 дня.

* Ушиблись? Два раза в день втирайте в кожу масло над местом перелома или ушиба. В случае перелома одновременно с этим утром и вечером применяйте внутрь мумие по 0,2 г. Для повышения эффективности запивайте мумие медовой водой или морковным соком (100 мл).

* Заразились гриппом или другими респираторными заболеваниями? Втирайте пихтовое масло 5-6 раз в день в область воротниковой зоны шеи, груди и стопы. Если нужно пропотеть, после этого выпейте стакан потогонного настоя или чая с липовым цветом или малиной. Тепло укутайтесь. Для приготовления чая заварите 2 чайн. ложки липового цвета в стакане крутого кипятка, настаивайте 10 минут и выпейте горячим.

* Сильно кашляете? Накапайте перед сном на кончик языка 3-5 капель пихтового масла.

* Мазь от пролежней, опрелостей. Смазывайте больные участки кожи мазью, приготовленной из 3 частей детского крема 1 части пихтового масла.

О. Ю. Дмитриев, народный целитель