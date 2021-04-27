Рядом с вами шизофреник

Шизофрения подкрадывается незаметно и отнимает у человека реальность. Болезнь можно держать под контролем, но для этого ее нужно заметить. Она хорошо маскируется.

Что это за болезнь

Шизофрения — сложное психическое заболевание со множеством форм. Ее основной признак — у человека изменяется представление о реальности и о своей личности. Откуда берется шизофрения? Точно сказать не может ни один специалист. Скорее всего, виновата генетика. Но «помочь» может другая болезнь или сильный стресс.

К сожалению, многие люди просто не доходят до специалистов. Чаще всего шизофреники не считают себя больными. Человек с таким расстройством уверен, что здоров. Или что ему открылись великие истины, или что его миссия в мире важнее повседневной суеты. А болезнь постепенно прогрессирует…

Шизофрения — один из самых распространенных диагнозов в психиатрии. Но разобраться в ее формах сможет не каждый психиатр. Для пациента и его родственников главное — заметить опасные признаки и посетить врача.

Первые признаки шизофрении трудно заметить

Чаще всего этот недуг проявляется в 18-35 лет, но заболеть может любой, даже ребенок или подросток. Тогда странности поведения списываются на переходный возраст или особенности характера. Что, собственно, происходит? Человек замыкается, мало общается с людьми, не идет на контакт и теряет интерес к тому, что раньше его радовало. Иногда притупляются физические ощущения: больной не замечает голода, забывает, что нужно умыться и поменять одежду. Появляются неожиданные эмоции: например, просьба передать соль во время обеда может вызвать раздражение и даже агрессию. Это можно списать на поведение бунтующего подростка, ребенка, переживающего стресс, или человека, ослабленного болезнью. И все же есть смысл задуматься. Перечисленные выше признаки не повод для диагноза, а лишь предупреждение. Стоит ли тащить человека к психиатру после каждого каприза или потому, что отношения испортились? Нет. Попытки найти болезнь там, где ее нет, даже хуже, чем сама болезнь.

Не пропустите опасные симптомы

У настоящей шизофрении есть два типа симптомов: большие и малые. Чтобы поставить диагноз, нужен или один большой симптом, или два малых.

Большие симптомы шизофрении

* Эхо мыслей. Больной считает, что окружающие могут управлять его мыслями, читать их, стирать или, наоборот, вкладывать в голову чуждые ему. Это не забавная идея вроде «А что было бы, если бы мои мысли читали», а уверенность, что так и есть.

* Бред воздействия. Человек считает, что им управляют — программируют, гипнотизируют или воздействуют лучами. Иногда шизофреник думает так о других людях: их всех уже обманули, один он видит настоящую правду.

* Голосовые галлюцинации. Больной может понимать, что голоса в голове ему только чудятся, а может и не осознавать этого, разговаривать с невидимым собеседником. Голос может просто общаться и что-то рассказывать, а может и давать указания.

* Бредовые идеи, в которые больной искренне верит. Например, в заговор рептилоидов, спасение мира от инопланетян, зашифрованные послания неведомых цивилизаций…

Малые симптомы шизофрении

* Стойкие галлюцинации (не только голосовые). Чаще всего это иллюзии, когда мозг достраивает реальность. Например, больному кажется, что у людей на улицах вырастают копыта или что шарф на кресле живой.

* Непонятная речь. Больной объясняет что-то очень для него важное, но понять его невозможно. Между фразами нет логической связи, но шизофреник этого не замечает. Иногда он использует слова, которые сам и выдумал, чтобы называть ими явления, существующие в его голове: «От дома до угла ровно 340 шагов. И вот вчера габаги перекапывают балкон!»

* Медленные реакции. Больной не реагирует на окружающих, впадает в ступор, иногда до полной неподвижности. Он может долго сидеть и смотреть в одну точку.

* Негативные симптомы. Негативными их называют потому, что страдающий шизофренией утрачивает какие-то умения или навыки. Теряет эмоции, интерес к работе, мало общается с людьми.

Эти признаки — однозначный повод для посещения врача. Надо разобраться, что происходит в голове у вашего психически нездорового родственника.

Это точно шизофрения. Что делать?

Бывают такие периоды болезни, когда симптомы проявляются особенно сильно. Человек выпадает из реальности. Он не понимает, что делает. Живет в своем мире, поэтому предсказать поведение больного невозможно. Ситуация осложняется, если у шизофреника просыпается агрессия. Он может направить ее на себя или причинить вред другим.

Что делать? Вызывать врачей. А пока они едут, постараться установить доверительный контакт и успокоить душевнобольного. Не доказывайте, что он неправ, что голоса в голове только кажутся или что он бредит. Во-первых, шизофреник вам не поверит. Во-вторых, запишет во враги. А нужно совсем другое. Лучше попробуйте понять, что именно кажется человеку, и подыграйте. Если больной уверен, что мир захватили рептилии, и рвется спасать планету, скажите, что вы агент по борьбе с агрессорами и готовы бороться вместе с ним.

Бывает и так, что человек не теряет связи с реальностью, а симптомы есть. В таком случае уговорить его пойти к врачу сложно, но это необходимо. Как именно это сделать, к сожалению, решать только родственникам. Если больной отказывается идти к доктору, можно пригласить врача на дом или обратиться в частную клинику. Главное — начать лечение. Кстати, сейчас шизофрения успешно лечится, если вовремя обратиться к психиатру.

В. Н. Гринев, психотерапевт, врач высшей категории