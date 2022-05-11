По артериям богатая кислородом кровь разносится от сердца по всему организму. Сонные артерии (по одной с каждой стороны шеи) доставляют кровь к мозгу. Позвоночные артерии проходят через позвоночник и снабжают кровью заднюю часть мозга.

Что такое стеноз сонной артерии?

Стенозом сонной артерии называют ее сужение, которое, как правило, развивается в результате атеросклероза — сложного заболевания. Ученые не знают причин его возникновения, но известно, что способствует развитию этого недуга. Есть мнение, что атеросклероз возникает после травмы артериальной стенки, а травмируется она при гипертонии, слабые и неэластичные стенки артерий у курильщиков. Организм, пытаясь «залатать» поврежденную артерию, откладывает на слабых стенках жироподобные вещества липиды — будущие бляшки. Это может привести к сужению или блокировке сонной артерии, что повышает риск развития инсульта.

Развитию стеноза способствует возраст (атеросклероз сонных артерий поражает мужчин до 75 лет; у женщин он обнаруживается после 75 лет). Опасен высокий уровень липопротеинов низкой плотности (то есть плохого холестерина) и триглицеридов в крови. Отложение бляшек в сонной артерии бывает у диабетиков, людей, страдающих ожирением, и тех, кто мало двигается.

Как правило, вначале поражаются коронарные артерии, стеноз сонных артерий обнаруживается позже. У страдающих ишемической болезнью сердца и атеросклерозом иной локализации более высокий риск развития стеноза сонных артерий.

Симптомы стеноза сонных артерий

При стенозе сонной артерии нет симптомов, но есть тревожные признаки инсульта. Так называемый мини-инсульт — один из симптомов приближающегося большого инсульта. Так бывает, когда сгусток крови на короткое время блокирует артерию, снабжающую кровью головной мозг. Симптомы, которые могут быть всего несколько минут или несколько часов: человек теряет зрение или оно ухудшается в одном или обоих глазах. При этом ощущается слабость и/или онемение одной стороны лица, или одной руки или ноги, или одной стороны тела. Речь становится невнятной, человек не понимает, что говорят другие. Нарушается координация, кружится голова, затруднено глотание. Такое состояние требует неотложной медицинской помощи. Невозможно предсказать, перерастет ли мини-инсульт в ишемический инсульт. Поэтому надо немедленно вызывать скорую помощь — это может спасти жизнь или увеличить шансы на полное выздоровление. Обширный инсульт в 10 раз чаще развивается у людей, переживших такие сосудистые атаки.

Заблокирован сосуд…

Что такое ишемический инсульт? Он возникает, если по той или иной причине в мозгу блокируется кровеносный сосуд. Мозг способен функционировать, пока сеть кровеносных сосудов обеспечивает его богатой кислородом кровью. Инсульт приводит к недостаточности кровоснабжения, в результате чего мозг лишается питательных веществ и кислорода. Если ткани мозга не снабжаются кислородом более 3-4 минут, мозг начинает умирать.

Инсульт может произойти, если: сонная артерия сужается из-за тромба; часть тромба отрывается и перемещается в более узкой артерии головного мозга и там застревает; тромб перекрывает суженую артерию. Инсульт может произойти и в результате других заболеваний, таких как кровоизлияние в мозг (внутримозговое кровоизлияние), мерцательная аритмия, кардиомиопатия.

Как обнаружить стеноз

Для этого выполняют УЗИ сосудов шеи или ангиографию сонных артерий. Во время последней в кровеносный сосуд на руке или ноге вводится катетер, который подводится к сонной артерии. На следующем этапе в катетер вводится контрастное вещество и делается рентгеновский снимок сонной артерии. Это исследование позволяет определить, насколько сужена или закупорена сонная артерия, грозит ли больному инсульт и оценить необходимость дальнейшего лечения: надо ставить стент в сонную артерию или требуется хирургическое вмешательство. Магниторезонансная ангиография (МРА) также предоставляет изображение сонных артерий. Во многих случаях такая ангиография дает важную информацию о сонных и позвоночных артериях и степени их стеноза, которую не получить во время рентгеновских и ультразвуковых исследований.

Компьютерная томография головного мозга выполняется при подозрении на инсульт. Это исследование может выявить области повреждения в головном мозге. Компьютерная томография в сочетании с ангиографией дает 3D-изображение сонных артерий, позволяет врачам определить степень сужения позвоночных и сонных артерий и оценить ведущие к ним кровеносные сосуды.

Как лечить стеноз?

Чтобы остановить прогрессирование стеноза сонных артерий, надо отказаться от курения, контролировать высокое артериальное давление, уровень холестерина, течение диабета и ишемической болезни сердца; употреблять в пищу продукты с низким содержанием насыщенных жиров, холестерина, недосаливать пищу или вообще отказаться от соли; поддерживать в норме вес; регулярно, хотя бы по 30 минут в день, делать гимнастику; ограничить употребление алкоголя; выяснить, нет ли нарушения сердечного ритма, потому что фибрилляция предсер­дий увеличивает риск образования тромбов и может привести к инсульту. Если у вас мерцания предсердий (мерцательная аритмия), надо принимать антикоагулянты.

Какие лекарства обычно назначает врач при стенозе?

Все пациенты со стенозом сонной артерии должны принимать препараты, чтобы уменьшить риск инсульта и других сер­дечно-сосу­дистых ос­лож­нений. Чаще всего рекомендуется аспирин. Другие антитромбоцитарные препараты — клопидогрел и дипиридамол. Их могут назначать отдельно или в комбинации с аспирином. В некоторых случаях рекомендуется варфарин — для снижения риска образования тромбов.

В течение 3 часов после появления симптомов ишемического инсульта, если скорая приехала к больному вовремя, чтобы растворить тромбы, вводят так называемый активатор тканевого плазминогена.

Сильный стеноз? Идем на операцию

Каротидная эндартерэктомия — традиционный хирургический метод лечения стеноза сонной артерии, рекомендованный пациентам при стенозе в 50% и более, а также пациентам без симптомов с уровнем стеноза в 60% и более. Операция выполняется под общим наркозом или местной анестезией с внутривенным вмешательством. Во время операции хирург делает разрез на шее, в том месте, где блокирована сонная артерия. После удаления тромба или атеросклеротической бляшки хирург сшивает сосуд и накладывает на кожу швы. Приток крови к мозгу восстанавливается через нормальный путь.

Каротидная ангиопластика и стентирование — еще один метод лечения, выполняются без общей анестезии. Во время манипуляции баллонный катетер вводится в кровеносный сосуд и под контролем ангиографа (специального рентгеновского аппарата) направляется к месту закупорки или сужения сонной артерии. Оказавшись на месте, баллон раздувается в течение нескольких секунд, чтобы открыть или расширить артерию. Во время стентирования вместо баллона на суженом участке размещают стент (маленькую сетчатую трубку), соответствующий размерам артерии. Стент остается на месте постоянно, поддерживая стенки артерий, в результате просвет сосуда остается открытым.

И каротидная эндартерэктомия, и каротидная ангиопластика и стентирование не требуют длительного пребывания в больнице. Как правило, пациент проводит в стационаре 1-3 суток, и в течение 1-2 недель возвращается к обычной жизни.

А. Н. Григорян, сосудистый хирург, канд. мед. наук