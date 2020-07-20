Слабость сильного пола

Речь не про импотенцию, а о состоянии мужского «семенного фонда». Исследования показывают: недалек тот день, когда большинство детей будут рождаться только «из пробирки». Или…

…При помощи третьего участника

Им станет врач, который будет вмешиваться в самый интимный процесс между мужчиной и женщиной. И это не утопия, а вполне трезвый прогноз. Исследования датского эндокринолога Нильса Скаккебаака, в которых приняли участие мужчины из США и двадцати европейских стран, показали, что количество сперматозоидов у них уменьшилось за 50 лет более чем в два раза. И это только одно исследование. Проводят их по всему миру, и результаты удручающие. Известный ученый Луис Гиллетт ошарашил сообщением: «Каждый мужчина — наполовину мужчина по сравнению с его дедом». Он ссылался на такие цифры: в 1920-е годы нижней границей нормы считались 60 млн половых клеток в 1 мл спермы. Сейчас она ниже в три раза и составляет всего 20 миллионов. Почему так сильно понизилась планка? Похоже, чтобы не считать подавляющее большинство мужчин неполноценными.

Мало количества и качества

Проблема не только в количестве мужских половых клеток, но и в их качестве. Сперматозоиды становятся все менее активными. Все больше сперматозоидов внешне выглядят не очень… Это тоже плохой признак.

Чем ниже количество, активность и качество сперматозоидов, тем меньше вероятность оплодо­творения яйцеклетки и беременности женщины.

Лишь у горячих финских парней все гораздо лучше. Почему? Экологическая чистота Финляндии и качественное питание. Мужчины остального мира вынуждены жить в «океане эстрогенов» (то есть женских половых гормонов). Откуда они берутся?

Женщины тут ни при чем. Речь о синтетических веществах, которые действуют примерно так же, как и естественные эстрогены. Их используют в химической и пищевой промышленности, фармакологии, косметике и технике. Близки к женским гормонам пестициды, гербициды, диоксины, фталаты, продукты сгорания топлива, пластики, хлорорганические вещества, растворители… Все они являются ярыми врагами мужских половых гормонов.

На всю оставшуюся жизнь

Самое прискорбное, что даже если производство этих синтетических эстрогенов прекратится, мужчины снова станут мужчинами только через одно-два поколения. Ведь большинство из них уже получило мощнейший удар «ниже пояса» еще до своего рождения: на 6-13-й неделе беременности, когда происходят закладка и развитие половых органов мальчика. В дополнение к естественным материнским эстрогенам на него в это время влияет избыток искусственных эстрогеноподобных веществ из окружающей среды, из продуктов, напитков, косметики. Сначала все это поступает в организм матери, а потом попадает и к плоду.

Установлено, что в будущем, когда мальчик станет мужчиной, это может привести не только к проблемам со спермой, но и увеличивает риск развития рака яичек. В тяжелых случаях у ребенка будут врожденные пороки — крипторхизм, гипоспадия. Очиститься от удара, полученного в материнской утробе, мужчины не могут, с этим они живут до конца. Конечно, можно сознательно избегать продуктов с женскими гормонами. В первую очередь их источники — это соя, пиво, пластиковая посуда, курение и алкоголь (они тоже токсичны для спермы). Сложнее бороться с экологией. Вредны синтетические эстрогены и для будущих женщин. Они могут привести к бесплодию и раннему климаксу.

Как выжить в «океане эстрогенов»

Будущие матери особенно осторожными должны быть на 6-13-й неделе беременности, когда формируются половые органы. Лучше отказаться не только от вредных привычек (курения, алкоголя), но даже от косметики. Продукты должны быть простыми и натуральными. Не ешьте консервы, не используйте пластиковую посуду. Лекарства принимайте только в крайнем случае, и они не должны обладать эстрогенным действием. К сожалению, такой эффект есть у ряда лекарств от аллергии, язвы, для снижения давления, у успокоительных и снотворных, антидепрессантов, мочегонных, антибиотиков, противогрибковых препаратов.

О. К. Фролов, уролог-андролог, врач I категории